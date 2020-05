Ponieważ sezon Formuły 1 jeszcze się nie rozpoczął, a wiele krajów na całym świecie wciąż ma zamknięte granice,z powodu pandemii koronawirusa, Verstappen spędza te dni w domu w Monako. Jednak kierowca Red Bull Racing w żadnym wypadku nie leży bezczynnie na kanapie.

Zamiast tego skupił się na swojej kondycji, jednocześnie bawiąc siebie i fanów startami w simracingu.

- Zwykle mam ochotę siedzieć w domu, więc nie jest tak źle - powiedział dla ServusTV. - Jednak uwielbiam się ścigać; to jest to, co kocham najbardziej.

- Zamiast tego dużo trenuję i spędzam sporo czasu korzystając z symulatora w moim salonie - kontynuował.

Holender udowodnił, że dobrze sobie radzi w wirtualnych wyścigach, ale uważa, że jest jeszcze lepszy w realnej rywalizacji.

- Myślę, że jestem lepszy w prawdziwym samochodzie - powiedział. - Lubię ścigać się na limicie, więc jedyne, co mogę zrobić w domu, to simracing. Mamy jednak nadzieję, że wkrótce zaczniemy walczyć w prawdziwym świecie.

Formuła 1 liczy, że ruszy w lipcu, zaczynając od podwójnej rundy na torze Red Bulla - Red Bull Ring. Verstappen jest tam niepokonany od dwóch lat.

- Chciałbym mieć dwa wyścigi na Red Bull Ringu - przyznał. - Uwielbiam tam jeździć i mieliśmy dobre wyniki w ciągu ostatnich dwóch lat.

Ekipa z Milton Keynes w ostatnich sezonach prezentowała duży skok naprzód dopiero w drugiej połowie mistrzostw. Verstappen ma nadzieję, że w tym roku będą konkurencyjni już od początku.

- Zazwyczaj jesteśmy szybsi w drugiej połowie sezonu, więc mam nadzieję, że teraz będziemy mocni już od początku. Samochód dobrze spisywał się podczas zimowych testów w Barcelonie.

- Zobaczymy, jak to będzie, kiedy wrócimy do bolidu, miejmy nadzieję, że w Austrii. Niezależnie od sytuacji jestem w formie i gotowy na wyścig - zakończył.