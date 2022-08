Max Verstappen pokazał prawdziwą klasę w sesji kwalifikacyjnej przed Grand Prix Belgii na torze Spa. Oczywiście Holender zostanie jutro przesunięty w dół stawki, podobnie jak Charles Leclerc i kilku innych zawodników.

- To były niesamowite kwalifikacje, ale myślę, że przez cały weekend mamy tempo. Samochód działał naprawdę dobrze i po prostu wystarczyło go dostroić. To wszystko połączyło się w kwalifikacjach. Oczywiście trzeba uważać z ilością opon, których używałem. Jestem bardzo zadowolony z mojego okrążenia i wspaniale jest tu być. To niesamowity tor i wspaniali fani. Mam nadzieję, że mieli dobry dzień - komentował po zakończeniu kwalifikacji lider klasyfikacji generalnej.

Kierowca Red Bull Racing jest przekonany, że jutro będzie chciał walczyć o podium i prezentował dosyć pewną siebie postawę w wywiadzie, który został przeprowadzony z nim po zakończeniu sobotniej sesji kwalifikacyjnej.

- Musimy przeć do przodu. Myślę, że szczególnie przy takim aucie szkoda będzie nie ukończyć wyścigu na podium - podsumował Max Verstappen.