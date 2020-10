Japoński producent jest dostawcą jednostek napędowych dla Red Bull Racing i AlphaTauri. Verstappen ma nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana. Podzielił się taką opinią mimo faktu problemów z silnikiem w GP Włoch i Toskanii, które przekreśliły jego jakiekolwiek szanse na mistrzostwo.

- Oczywiście to nie były pozytywne wydarzenia, ale nasze relacje są nadal dobre - powiedział kierowca Red Bulla.

- Ważne jest, abyśmy byli szczerzy między sobą i wyjaśniali sobie, co poszło nie tak. Tak zrobili - dodał.

Honda twierdzi, że jest drugim najlepszym producentem silników w F1 w tym roku za Mercedesem. Jednak japońska marka nie zadeklarowała czy pozostanie w Formule 1 po sezonie 2021.

- Oczywiście mam nadzieję, że będą to kontynuowali - powiedział Verstappen.

Holender odniósł się też do kontrowersyjnej koncepcji wprowadzenia wyścigów kwalifikacyjnych F1, z odwróconą stawką startową na podstawie klasyfikacji mistrzostw.

- Nie podoba mi się to, ponieważ próbują stworzyć widowisko w sztuczny sposób, a moim zdaniem Formuła 1 to coś innego - podkreślił. - Najszybszy samochód powinien być z przodu, nad tym tak ciężko pracują wszystkie zespoły. Więc po co manipulować serialem? Na koniec prawdopodobnie i tak wszyscy będą na swoim miejscu. Formuła 1 powinna dotyczyć czystych osiągów. Chcesz być dominującym zespołem i startować z pierwszego rzędu. Dlatego w ogóle nie podoba mi się ten pomysł.