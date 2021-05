Verstappen liderem mistrzostw

23-latek został 64 kierowcą, który prowadził w mistrzostwach świata F1. Max posiada cztery punkty przewagi nad Lewisem Hamiltonem, dzisiaj siódmym na mecie. To najgorszy wynik Lewisa od Monzy 2020.

Carlos Sainz osiągnął metę 8,9 sekundy za Red Bullem, wyrównując swój najlepszy wynik w F1, zdobywając pierwsze podium jako kierowca Ferrari. Lando Norris, drugi raz w tym roku obecny na dekoracji, na zdartych oponach utrzymał za sobą Sergio Péreza.

Sebastian Vettel, piąty w wyścigu, zdobył pierwsze punkty dla Astona Martina. Po nieudanym podcięciu ze strony Mercedesa Pierre Gasly utrzymał się przed Lewisem Hamiltonem. Top 10 uzupełnili Lance Stroll, Esteban Ocon i Antonio Giovinazzi.

Valtteri Bottas, wicelider do 30 okrążenia, nie wrócił na tor po pit stopie. Zapiekła się nakrętka prawego przedniego koła.

Awaria lewej półosi wyeliminowała ze startu Charlesa Leclerca. Stroll i Tsunoda otrzymali twarde, Ricciardo, Räikkönen, Russell, Alonso i Latifi - średnio twarde opony. Reszta stawki ruszyła na C5.

Max Verstappen wygrał start z Valtterim Bottasem. Fin zablokował lewe przednie koło na Sainte-Dévote. W czołówce nie zmieniła się kolejność. Stroll i Räikkönen wyprzedzili Ricciardo, Alonso - Tsunodę i Russella.

Lando Norris wyjeżdżał poza tor na Nouvelle Chicane i otrzymał ostrzeżenie. - Tempo 3, opony 4 - informował Lando w kodzie McLarena (1 to najwyższa ocena, 5 najniższa). Lance Stroll wykonał skok przez krawężnik na szykanie pod basenem.

Na 24 okrążeniu Max Verstappen zdublował Nikitę Mazepina. - Z opon za wiele nie zostało - stwierdził Valtteri Bottas, tracący 5 sekund do lidera.

Mazepin minął Micka Schumachera. Lewis Hamilton rozpoczął pit stopy po 29 okrążeniu. W 2,2 sekundy otrzymał twarde opony. Jako następny zjechał Valtteri Bottas. Nie dało się zdjąć prawego przedniego koła i wicelider odpadł z wyścigu.

Po zmianie opon i ostrej walce Sebastian Vettel zostawił za sobą Gasly'ego. - Dlaczego jestem ciągle za nim (Gaslym)? - dopytywał się Lewis Hamilton, który spadł za Vettela.

Po stopie Sainza (33) Max Verstappen miał w zapasie 20 sekund nad Sergio Pérezem - i informował o wibracjach. Liderowi zmieniono opony w dwie sekundy (34). Pérez, prowadzący z przewagą 2,7 s nad kolegą z zespołu, zjechał po następnym okrążeniu.

Po stopach Verstappen wyprzedzał Sainza o 6,4, Norrisa o 10,5, Péreza o 17,4, Vettela o 19,3, Gasly'ego o 22,5, Hamiltona o 24,5 sekundy. - Gdzie jest Valtteri? - dopytywał się Lewis.

Kimi Räikkönen wyjechał po stopie przed Ricciardo. Fernando Alonso otrzymał C5. - Mam kłopoty. Samochód jest okropny na tych oponach - mówił Lando Norris.

Lance Stroll wytrzymał na C3 58 okrążeń i po pit stopie nie stracił ósmego miejsca. Wracając na tor Kanadyjczyk najechał na linię, ale dochodzenie ZSS nie poskutkowało karą.

Yuki Tsunoda jako ostatni zmienił opony (66). Dwa kółka dalej Lewis Hamilton zjechał po używane w kwalifikacjach, miękkie Pirelli. Postój trwał 2,9 sekundy. Kierowca Mercedesa pozostał na siódmym miejscu.

Tsunoda zszedł do 1.14,037 - bez bonusowego punktu, bo nie widniał w top 10. Na 69 okrążeniu Hamilton ustanowił nowy rekord toru - 1.12,909, po trzech latach wymazując najlepszy wynik Verstappena. Tsunoda zablokował koło na Rascasse i o mało nie wpadł na Williamsa Latifiego.

Z flagą w szachownicę czekała na mecie Serena Williams, zaproszona na Grand Prix przez Astona Martina.

