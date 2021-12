Verstappen w dramatycznych - i kontrowersyjnych - okolicznościach wygrał Grand Prix Abu Zabi. Zarówno on, jak i Lewis Hamilton przystępowali do wyścigowego weekendu na Yas Marina Circuit z taką samą liczbą punktów, więc w myśl zasady „zwycięzca bierze wszystko”, Verstappen zdobył swój pierwszy tytuł.

Gdy sezon powoli zbliżał się do końca, Verstappen wielokrotnie zapewniał, że ewentualne mistrzostwo lub jego brak nie wpłynie na jego życie. Po zwycięstwie powtórzył tę opinię.

- Nie, moje życie się teraz nie zmieni - powiedział Verstappen. - Oczywiście bardzo się cieszę, że zdobyłem tytuł. To ostatnie osiągnięcie, którego chciałem w Formule 1. Wszystko inne, co ewentualnie nadejdzie, będzie premią.

- Oczywiście nadal będę się ścigał, ale jeśli chodzi o osiągnięcia, mam już wszystko w Formule 1.

Niedługo po zakończeniu wyścigu, kamery telewizyjne dostrzegły Maxa w chwili prywatnej rozmowy z ojcem - Josem Verstappenem, w przeszłości kierowcą F1.

- Teraz krążą mi po głowie te wszystkie rzeczy, zwłaszcza tata podróżujący ze mną [w czasach kartingu] po całej Europie, by osiągnąć ten jeden cel. Najpierw chciałem być w Formule 1, aby mieć nadzieję na wygranie wyścigu i wysłuchanie hymnu. Jednak potem celem ostatecznym stało się mistrzostwo świata, które zdobyć jest bardzo trudno.

- Teraz to się zdarzyło. To szalone. Mam tu ze sobą bliskich mi ludzi: tatę, menedżera, dziewczynę. To czyni tę chwilę wyjątkową.

Świeżo upieczony mistrz świat zdradził, że podczas ostatniego okrążenia łapały go skurcze w nodze.

- To podsumowuje sezon. Cały rok był nieprzewidywalny i całkowicie szalony - zakończył Max Verstapppen.

Jos Verstappen (z lewej) i Max Verstappen Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool