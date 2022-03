W środę na torze pod Barceloną Max Verstappen był jednym z najbardziej zapracowanych kierowców. Spędził cały dzień w RB18. Pokonał 147 okrążeń.

Reprezentant Red Bull Racing był wolniejszy od najszybszego Lando Norrisa o 2,678s, co przełożyło się na dziewiąty rezultat w dniu otwarcia przygotowań do sezonu 2022.

Niemniej jednak Holender jest usatysfakcjonowany wykonaną pracą. Głównym zadaniem ekipy z Milton Keynes było przejechanie jak największej liczby kilometrów, co szczególnie znalazło odzwierciedlenia w długich przejazdach obrońcy tytułu w popołudniowej części sesji.

- Samochód jest zupełnie inny. RB18 wygląda świetnie, ale oczywiście najważniejsze jest, aby był szybki i mamy nadzieję, że tak będzie - powiedział Verstappen. - Dzisiaj chcieliśmy przejechać dużo okrążeń. Celem było przyzwyczajenie się do bolidu oraz zrozumienie jego zachowania. Wszystko działało dobrze, co stanowiło udany początek. Przeanalizujemy dane, zobaczymy czego nauczyliśmy się i co w tym kontekście możemy zrobić jutro, kiedy Checo zasiądzie w aucie.

Verstappen jako jedyny w środę popełnił błąd na torze co przełożyło się na krótką wycieczkę w żwir. Obyło się bez konsekwencji, RB18 nie został uszkodzony.

- Oczywiście podczas testów zdarza się, że w którymś miejscu wyjedziesz poza tor lub zablokujesz koła. Jednak dzięki temu poznajemy balans samochodu i krok po kroku odkrywamy jego ograniczenia. W każdym razie najważniejsze jest, aby dużo jeździć celem umożliwienia różnym elementom pokonanie kilometrów - dodał.

W czwartek cały dzień będzie pracował Sergio Perez. Verstappen ponownie wskoczy do RB18 w piątek rano.

Każdy dzień testów rozpoczyna się o 9:00, a o 13:00 następuje przerwa obiadowa. Pracę wznawia się o 14:00, a kończy o 18:00.

