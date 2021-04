Po raz pierwszy w erze hybrydowych jednostek napędowych w F1, inny zespół niż Mercedes rozpoczął sezon z najszybszym pakietem.

Max Verstappen zdobył pole position do otwierającego tegoroczne mistrzostwa Grand Prix Bahrajnu. W wyścigu, choć miał duże szanse stanąć na najwyższym stopniu podium, stracił zwycięstwo na rzecz Lewisa Hamiltona. Agresywna strategia Mercedesa sprawiła, że mistrz świata minął Holendra po pierwszej turze pit stopów, a próba odzyskania prowadzenia nie powiodła się Verstappenowi.

W rozmowie udzielonej serwisowi Autosport.com Verstappen odniósł się do swojego obecnego położenia, w którym wreszcie ma szansę na zagrożenie Mercedesowi.

- Będąc w takiej sytuacji, jak obecna, kiedy dysponuje się samochodem pozwalającym myśleć o tytule, wiele rzeczy staje się łatwiejsze - powiedział Max Verstappen. - Oczywiście dochodzi presja w rywalizacji o mistrzostwo, ponieważ można włączyć się do walki z innymi.

- Generalnie rzecz biorąc, jest to znacznie lepsze położenie, niż bycie zawsze skazanym na porażkę. Teraz trzeba bowiem, przez cały czas, decydować się na dużo większe ryzyko, podejmując próbę sięgnięcia po dobry wynik.

- Należy bardziej śmiało podchodzić do jazdy podczas pierwszego okrążenia, czy na pewnym etapie wyścigu. Wtedy oczywiście mogą jednak przydarzyć się błędy. Po prostu spoglądam naprzód i liczę, że dysponujemy bolidem, który daje nam szanse na mistrzostwo. Dlatego właśnie wierzę, że mogę spisać się jeszcze lepiej, bo przy takich uwarunkowaniach radzenie sobie ze wszystkim jest łatwiejsze - uznał.

Verstappen szybko awansował do królowej sportów motorowych, w wieku siedemnastu lat. Na koncie nie ma żadnych tytułów w juniorskich kategoriach, choć odnosił sukcesy w kartingu. Holender nie uważa jednak tego za swoją słabość w rywalizacji o końcowy triumf w F1 2021. Wierzy, że jest w stanie czerpać z dotychczasowego doświadczenia.

- Walka o tytuł to zupełnie co innego - stwierdził. - Oczywiście bierze się pod uwagę scenariusz, że nie ma konieczności wygrania każdej bitwy czy wyścigu.

- To, że nie mam tu na koncie żadnego mistrzostwa, nie oznacza, że niczego nie rozumiem - podkreślił. - W kartingu odnosiłem wiele sukcesów, to w zasadzie to samo. Wybierasz, w które pojedynki należy się angażować, a w które nie.

- Miałem szansę na triumf w Formule 3 [red. w 2014 roku, gdzie ostatecznie zajął trzecie miejsce w europejskiej F3, a sezon wygrał Esteban Ocon], ale to się nie udało - dodał.

Pełny wywiad z Maxem Verstappenem dostępny jest w najnowszym wydaniu magazynu Autosport.com.

