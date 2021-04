Sezon 2021 przyniósł to, na co wielu liczyło przez kilka ostatnich lat. Wreszcie znalazł się zespół, który rzucił poważne wyzwanie Mercedesowi, dominującemu od 2014 roku. RB16B rodem z Milton Keynes spisywał się bardzo dobrze zarówno podczas inauguracji w Bahrajnie, jak i drugiej rundy w Imoli.

Verstappen przyznał, że świadomość konkurencyjności bolidu pozwala nieco zmodyfikować taktykę. Spytany o „bycie w prawdziwej walce” o tytuł po kilku latach oczekiwania, odpowiedział:

- Nie myślę o tym zbyt wiele. Sezon jest długi. Chcę po prostu wykonać jak najlepszą pracę w każdy kolejny weekend, popełniając oczywiście jak najmniej błędów. Nie wydaje mi się, abym tracił prędkość [takim podejściem]. Po prostu wybierasz momenty, kiedy trzeba błysnąć.

- Chodzi o to, że jeśli to nie twój dzień, musisz zadowolić się konkretnym wynikiem. W przeszłości miewaliśmy samochód zdolny do wygrywania konkretnych wyścigów, ale nie byliśmy w walce o mistrzostwo. Mogliśmy więc podejmować większe ryzyko. Kiedy jesteś w walce o mistrzostwo lub wiesz, że posiadasz bolid zdolny do wygrania tytułu, twoje podejście trochę się zmienia, ponieważ wiesz, iż nie możesz sobie pozwolić na dużą stratę punktów w weekendy, podczas których nie jesteś na szczycie.

- Dlatego najważniejsze jest, by upewnić się, iż nawet jeśli weekend nie jest perfekcyjny, zdobywamy dużo punktów.

W klasyfikacji sezonu Max Verstappen traci jeden punkt do znajdującego się na czele Lewisa Hamiltona.