Dziś rano w Bahrajnie rozpoczęły się długo wyczekiwane, przedsezonowe testy Formuły 1 2023. W ramach pierwszej części czwartkowych jazd na torze zobaczyliśmy dziesięciu kierowców.

W sesji otwierającej testy mieliśmy jedną przerwę z czerwoną flagą, spowodowaną zatrzymaniem na torze Felipe Drugovicha z Astona Martina, który zastępuje kontuzjowanego Lance'a Strolla. Drugovich stracił znaczną część czasu na torze z powodu problemów z czujnikiem związanym z ECU.

Max Verstappen, który jako pierwszy przetestował Red Bulla RB19 podczas testów w Bahrajnie, zameldował się na szczycie tabeli z czasami i nie miał większych problemów przez całe przedpołudnie. Urzędujący mistrz świata wymieniał najlepsze czasy okrążeń z Carlosem Sainzem z Ferrari.

Sainz prowadził przez większość poranka z rezultatem na poziomie 1:33.253, ale został pokonany przez Verstappena. Holender na 35 minut przed przerwą obiadową ustanowił czas 1:32.959.

Większość drużyn pokonała już dystans jednego pełnego Grand Prix, skupiając się przede wszystkim na zbieraniu danych, testach aerodynamicznych z wykorzystaniem kratownic i pracach instalacyjnych.

Max Verstappen, którego czas okrążenia był prawie o sekundę szybszy niż najlepsze okrążenie ustanowione w dniu otwarcia zeszłorocznego testu w Bahrajnie, zakończył poranek z wynikiem prawie o trzy dziesiąte szybszym niż Carlos Sainz.

Williams otwiera poranne zestawienie pokonanych okrążeń z Alexem Albonem, który przejechał 74 kółka. Kierowca z Tajlandii zajął również trzecie miejsce z czasem 1:33,671, wyprzedzając Guanyu Zhou w Alfie Romeo.

George Russell, który dziś rano był pierwszy na torze, zajął piąte miejsce dla Mercedesa. Brytyjczyk stracił 1,2 sekundy do Maxa Verstappena. Mercedes ma jednak ciężki orzech do zgryzienia w kwestii wybrania odpowiedniej koncepcji dla swojego bolidu, co sprawia, że czasy okrążeń są dla nich kwestią drugorzędną, jeżeli nie trzeciorzędną.

Powracający do F1 Nico Hulkenberg cieszył się solidnym porankiem dla swojego nowego zespołu Haas z szóstym miejscem, ćwierć sekundy za Russellem. Felipe Drugovich, po uporaniu się z awarią w Astonie Martinie, wrócił na tor i w końcówce sesji awansował na siódme miejsce w tabeli.

Yuki Tsunoda z AlphaTauri przejechał 46 okrążeń w drodze na ósme miejsce, wyprzedzając byłego kolegę z zespołu, Pierre'a Gasly'ego, który przejechał 60 okrążeń dla Alpine. Debiutant, Oscar Piastri, rozpoczął sezon od 52 okrążeń dla McLarena, kończąc poranne jazdy na 10. miejscu.

Dziewięć z 10 drużyn zmieni kierowców na popołudniową sesję. Zrobią to wszyscy z wyjątkiem Red Bulla, a Max Verstappen ma cały dzień dla siebie za sterami RB19.

Aktualny rozkład jazdy prezentuje się następująco:

Zespół D1 rano D1 popoł. D2 rano D2 popoł. D3 rano D3 popoł. Red Bull Max Verstappen Max Verstappen Sergio Perez Max Verstappen Sergio Perez Sergio Perez Ferrari Carlos Sainz Charles Leclerc Carlos Sainz Charles Leclerc Charles Leclerc Carlos Sainz Mercedes George Russell Lewis Hamilton Lewis Hamilton George Russell George Russell Lewis Hamilton Alpine Pierre Gasly Esteban Ocon Esteban Ocon Pierre Gasly Pierre Gasly Esteban Ocon McLaren Oscar Piastri Lando Norris Lando Norris Oscar Piastri Oscar Piastri Lando Norris Alfa Romeo Zhou Guanyu Valtteri Bottas Zhou Guanyu Zhou Guanyu Valtteri Bottas Valtteri Bottas Aston Martin Felipe Drugovich Fernando Alonso do ustalenia do ustalenia do ustalenia do ustalenia Haas Nico Hulkenberg Kevin Magnussen Kevin Magnussen Nico Hulkenberg Nico Hulkenberg Kevin Magnussen AlphaTauri Yuki Tsunoda Nyck de Vries Yuki Tsunoda Nyck de Vries Nyck de Vries Yuki Tsunoda Williams Alex Albon Logan Sargeant Logan Sargeant Logan Sargeant Alex Albon Alex Albon