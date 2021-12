Po raz pierwszy od 2013 roku Red Bull ponownie ma w swoich szeregach mistrza świata Formuły 1. Ostatnio, osiem lat temu, po tytuł sięgnął jeżdżący w ich barwach Sebastian Vettel. W sezonie 2021 z sukcesu cieszył się Max Verstappen.

Obecna umowa Holendra z Red Bull Racing ważna jest do końca 2023 roku, ale zespół już wyraził chęć przedłużenia kontraktu, co potwierdził dr Helmut Marko rozmowie z Formel1.de, niemiecką edycją serwisu motorsport.com.

Zanim Verstappen przyjedzie do jego biura w miejscowości Graz, w programie jest jeszcze wizyta siedzibie Red Bulla w Salzburgu.

- A potem zobaczymy - przekazał Marko, który spodziewa się, że wkrótce porozmawia z menedżerem Verstappena, Raymondem Vermeulenem. - Pogadamy i być może podejmiemy decyzję o przedłużeniu umowy.

Wydaje się, że po zdobyciu tytułu mistrza świata wartość rynkowa ich zawodnika jeszcze bardziej wzrosła, choć 78-letni Austriak śmieje się: - Cóż, chodzi przede wszystkim o premie...

Również kontrakt Lewisa Hamiltona z Mercedesem jest ważny do końca sezonu 2023, ale Marko nie wierzy, że niemiecki producent chciałby ściągnąć Verstappena do siebie.

- Nie ma takiego niebezpieczeństwa. Zbyt dużo zniszczono w Silverstone - odniósł się do wypadku w tegorocznym Grand Prix Wielkiej Brytanii.

Mówiąc o swoim podopiecznym dodał: - Jest najszybszym, najbardziej regularnym i najagresywniejszym kierowcą, jakiego kiedykolwiek mieliśmy. Ci dwaj zawodnicy [red. Ayrton Senna] są porównywalni pod względem mentalności, osobowości i agresji. Mamy szczęście, że współpracujemy z kimś takim.

Podczas gali FIA w Paryżu, pierwszy holenderski mistrz świata F1 podkreślił, jak dobrze czuje się w ekipie z Milton Keynes.

- W Red Bullu czuję się jak w rodzinie, tak. Mogliście to usłyszeć podczas mojej komunikacji radiowej [red. po przejechaniu linii mety GP Abu Zabi], kiedy zapytałem, czy mogę zostać u nich jeszcze przez dziesięć do piętnastu lat. Bardzo cieszę się z tego, gdzie jestem teraz. Nie chodzi tylko o samą Formułę 1. Bawimy się dobrze ze sobą, co jest ważne. Należy cieszyć się tym, co robisz - powiedział Verstappen.