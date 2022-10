Jeszcze kilka tygodni temu de Vries mógł co najwyżej liczyć na miejsce w Williamsie, a i to nie było pewne. Wszystko zmienił niespodziewany występ na Monzy.

Podczas włoskiego weekendu Holender wskoczył do FW44, zwolnionego przez Alexa Albona, cierpiącego na zapalenie wyrostka robaczkowego. De Vries spisał się bardzo dobrze, w czasówce awansując do finałowego segmentu, a w wyścigu dojeżdżając na dziewiątej - punktowanej - pozycji.

Dzięki występowi w Monzy de Vries wzbudził zainteresowanie AlphaTauri. Obóz Red Bulla początkowo wykluczał puszczenie Pierre’a Gasly’ego do Alpine nie mogąc zatrudnić Coltona Hertę, ale jak przyznali sami przedstawiciele zespołu, de Vries jazdą po Autodromo Nazionale di Monza przekonał ich do siebie.

De Vries poleciał na rozmowy z Helmutem Marko, mającym wielki wpływ na obsadę foteli w ekipach Red Bulla. Jednak wcześniej do kontaktu z Austriakiem namówił go Verstappen. Mistrz świata ujawnił to podczas weekendu w Japonii.

- Jedliśmy razem kolację dzień po Monzy i powiedziałem mu, żeby po prostu zadzwonił do Marko. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć - opowiedział Verstappen, pytany czy polecał rodaka szefostwu Red Bulla.

- To był właściwy czas na taki telefon. Helmut w poniedziałek jest jeszcze zazwyczaj podekscytowany niedzielnym wyścigiem. Udało się i cieszę się z tego powodu.

De Vries od dawna był „w pobliżu” stawki F1, w ostatnich latach pełniąc rolę rezerwowego w Mercedesie. W obecnym sezonie - poza występem w Grand Prix Włoch - zaliczył treningi z Williamsem, Mercedesem i Astonem Martinem.

Verstappen docenił, że de Vries przez tak długi czas starał się o miejsce w F1 i przyznał, że to niesamowite widzieć, iż wreszcie się udało. Dodał również, że występ rodaka na Monzy zamknął spekulacje na temat jego umiejętności.

- Helmut jest gościem, który jeśli ktoś mu się spodoba, nie boi się wsadzić go do samochodu. W tym samym czasie inne zespoły bywają bardziej ostrożne.

- To świetna wiadomość. Jesteśmy dobrymi kolegami - zakończył Max Verstappen.

