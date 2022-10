Max Verstappen odniósł spektakularne zwycięstwo w Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Po 11-sekundowym postoju w alei serwisowej Holender wyprzedził Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona w walce o swoje trzynaste zwycięstwo w tym sezonie. Kierowca Red Bulla wyrównał tym samym rekord Michaela Schumachera i Sebastiana Vettela.

- Wszystko wyglądało dobrze, ale potem postój w boksie był nieco dłuższy, niż byśmy sobie tego życzyli, więc musiałem ponownie wywalczyć sobie miejsce z przodu. Dzisiaj daliśmy z siebie wszystko. Oczywiście to dla nas bardzo trudny weekend, więc dedykuję to zwycięstwo Dietrichowi za to, co zrobił dla wszystkich - powiedział Verstappen po zakończeniu rywalizacji.

Czytaj również: Verstappen wygrywa w Austin

Zespół Red Bulla przypieczętował w Austin swój pierwszy tytuł mistrzowski wśród konstruktorów od 2013 roku. Wszystko odbyło się w ten trudny weekend dla austriackiej ekipy, kiedy w wieku 78 lat zmarł Dietrich Mateschitz.

- Mieliśmy tutaj dużą szansę na wygranie klasyfikacji konstruktorów. Oczywiście chcieliśmy to zrobić w dobrym stylu i myślę, że udało nam się tego dzisiaj dokonać - zakończył dwukrotny Mistrz Świata.