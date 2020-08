Verstappen niczego nie żałuje

Choć Verstappen ma dopiero 22 lata, zalicza już szósty sezon w Formule 1. Dzięki drugiej pozycji w Grand Prix Wielkiej Brytanii osiągnął właśnie granicę 1000 punktów zgromadzonych w mistrzostwach. Debiut w wieku 17 lat i 166 dni czyni z Verstappena najmłodszego kierowcę, który wystąpił w grand prix. Kierowca Red Bull Racing jest również najmłodszym zwycięzcą wyścigu F1 i wciąż ma szansę na miano najmłodszego mistrza świata.

Jednak jak do tej pory Red Bull Racing nie zapewnił swojemu podopiecznemu samochodu, którym mógłby on w przekroju całego sezonu zagrozić Mercedesom. Pytany przez telewizję Channel 4, Verstappen stwierdził, że nie żałuje decyzji o dołączeniu do programu austriackiego koncernu oraz niedawnego przedłużenia umowy z RBR aż do 2023 roku.

- Nie żałuję - powiedział Verstappen. - Myślę, że niektóre rzeczy po prostu muszą się wydarzyć. Również te złe, abym mógł stać się lepszym kierowcą. Wszystko jest w porządku i niczego nie żałuję.

- Oczywiście moje relacje z zespołem są teraz inne, niż wtedy gdy po raz pierwszy do niego dołączyłem. Przeżyliśmy razem wiele zarówno dobrych, jak i złych chwil, co pomogło wzmocnić nasze więzi. Widać to było w zeszłym roku. Mieliśmy naprawdę dobrą komunikację i doskonale się rozumieliśmy. Chwilami nie muszę nawet patrzeć na dane, ponieważ dokładnie wiemy czego chcemy.

Verstappen sięgnął również pamięcią do swoich zwycięstw odniesionych w najważniejszej wyścigowej serii świata. Choć przyznał, że te nowsze triumfy sprawiają więcej satysfakcji, debiutanckie zwycięstwo w Grand Prix Hiszpanii 2016 zawsze będzie miało dla niego wyjątkowy charakter.

- Późniejsze zwycięstwa były prawdopodobnie lepsze niż pierwsze. Jednak to debiutanckie było bardzo emocjonalne. Możliwość wejścia na najwyższy stopień podium sprawiła, że byłem szczęśliwy ze względu na siebie, ale i mojego tatę i cały zespół. Nigdy tego nie zapomnę i naprawdę poczułem wtedy, że presja ze mnie zeszła - podsumował Max Verstappen.