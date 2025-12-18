Wszystkie serie
Formuła 1

Verstappen: Nie byliśmy w grze

Max Verstappen twierdzi, że nie czuje się tak, jakby stracił w tym roku mistrzostwo, bo i tak nie miał szans w walce z McLarenami.

Piotr Furman Filip Cleeren
Edytowano:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool

Holender wyjaśnił dlaczego strata piątego z rzędu tytułu mistrza świata nie jest wcale porażką.

Verstappenowi zabrakło zaledwie dwóch punktów do pokonania Lando Norrisa, który zapewnił sobie pierwsze mistrzostwo świata, zajmując trzecie miejsce w finale sezonu w Abu Zabi.

Brak wygranej to brak wygranej. Albo jesteś w ciąży, albo nie - Max Verstappen

Po trudnej pierwszej połowie sezonu kierowca Red Bulla tracił 104 punkty do zespołowego kolegi Norrisa z McLarena, Oscara Piastriego.

Niespodziewany powrót formy Verstappena był wynikiem sukcesywnego ulepszania bolidu RB21, podczas gdy McLaren tracił wiele punktów przez błędy Piastriego, błędy strategiczne, problemy Norrisa w Zandvoort i przez podwójną dyskwalifikację w Las Vegas za nadmierne zużycie desek podłogi.

Z powodu fatalnej formy Red Bulla w pierwszej połowie sezonu, która doprowadziła do ​​zastąpienia szefa zespołu Christiana Hornera przez Laurenta Mekiesa, Verstappen nie czuje, że stracił piąty tytuł i jest szczęśliwy, że był tak blisko pokonania kierowców Red Bulla.

- Cóż, widzę to tak. Nie przegraliśmy, bo tak naprawdę nigdy nie byliśmy w grze – powiedział Verstappen holenderskiemu Viaplay. - Analizując cały sezon, tak naprawdę nigdy nie mieliśmy szans na tytuł.

- Norris i Piastri odebrali sobie nawzajem wiele punktów i dlatego, jeśli jest się samemu, to w pewnym momencie sprawy zaczynają iść lepiej i nadrabiasz zaległości. McLaren zaliczył kilka kraks, błędów strategicznych, dyskwalifikacji, co pozwoliło mi znaleźć się w środku tej walki. Nie czuję, żebyśmy cokolwiek stracili.

Verstappen nadal bagatelizuje stratę punktów w Grand Prix Hiszpanii, kiedy został ukarany za wjechanie w Mercedesa George'a Russella, mimo że to była jedyna oczywista strata punktów, na którą miał wpływ.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

- Możemy być zadowoleni, że mogliśmy jednak rywalizować o tytuł – wspominał incydent w Barcelonie. – Tak jak wspomniałem, nigdy nie byliśmy w czołówce mistrzostw i sami też otrzymaliśmy wiele prezentów.

- Tytułu z pewnością nie straciłem w Barcelonie. Myślę, że trzeba bardziej skupić się na tym, gdzie jeszcze traciliśmy punkty. Oczywiście, odpadłem w Austrii, ale z drugiej strony mieliśmy mnóstwo problemów w poprzednich wyścigach. Patrząc wstecz, jest wiele rzeczy, które można było zrobić lepiej.

- Więc wszystko zależy od punktu widzenia. Ostatecznie nie ma znaczenia, czy przegraliśmy o jeden punkt, pół punktu, czy dwadzieścia punktów. Brak wygranej to brak wygranej. Albo jesteś w ciąży, albo nie. Nie można być w połowie w ciąży, prawda? – dodał.

