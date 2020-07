Verstappen nie chce odejścia Vettela

Vettel odejdzie z Ferrari po sezonie 2020 i jeszcze nie znalazł sobie nowego pracodawcy, gdyby zamierzał zostać w Formule 1 na przyszłoroczne mistrzostwa.

Kontrakty kierowców Mercedesa wygasają wraz z końcem tego roku. Zespół niebawem zamierza usiąść do rozmów z Lewisem Hamiltonem. Przyszłość Valtteriego Bottasa w tej ekipie nie jest taka pewna, są też inni kandydaci na to miejsce.

Szef Red Bull Racing, Christian Horner, powiedział, że chciałby zobaczyć duet Hamiltona-Vettel w Mercedesie i wygląda na to, że Verstappen też, zwłaszcza że nie chce, aby czterokrotny mistrz świata opuścił stawkę F1.

- Tak, oczywiście, byłem trochę zaskoczony, ale trudno mi powiedzieć, co się tam wydarzyło - powiedział Verstappen o rozstaniu Vettela ze Scuderią.

- Generalnie Seb i Ferrari mieli poczucie, że była to najlepsza decyzja. Teraz zobaczymy, co on dalej zrobi - kontynuował Holender w rozmowie udzielonej dla RTL. - Osiągnął tak wiele w sporcie, szkoda byłoby, gdyby odszedł.

Zapytany, czy widzi Vettela w Mercedesie z Hamiltonem, dodał: - Trudno powiedzieć. Jeśli o mnie chodzi, nie ma to większego znaczenia… ale tak, czemu nie. Tak się może zdarzyć.

Tymczasem Verstappen ma na celowniku Mercedesa, przygotowując się do rywalizacji z nimi na torze Red Bulla, gdzie zwyciężał przez ostatnie dwa lata.

- Do tej pory Mercedes i Lewis wykonali świetną robotę, ale w tym roku chcemy z nimi walczyć - dodał. - Mamy nadzieję, że w tym sezonie odniesiemy wiele zwycięstw i sprawimy, że mistrzostwa będą ekscytujące.