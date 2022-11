Verstappen ruszał do wyścigu na Yas Marina Circuit z pole position i nie dał sobie odebrać prowadzenia. Kontrolował swoje tempo, dbając jednocześnie o opony i odniósł w Abu Zabi piętnaste zwycięstwo w sezonie.

Za plecami mistrza świata rozgrywał się bój o srebro. Walczyli Sergio Perez i Charles Leclerc. Meksykanin ścigał Monakijczyka po tym, jak zaliczył dwa postoje, ale ostatecznie zabrakło mu blisko 1,5 s. Red Bull mógł nakazać Verstappenowi „poczekanie” na wspomniany duet i przyblokowanie Leclerca, jednak nie zdecydowano się na takie rozwiązanie.

Sam Verstappen uznał, że taka zagrywka nie byłaby zbyt dobrym zakończeniem sezonu.

- Nie, nie pojawił się taki nakaz. To trudna decyzja. Nie chce się kończyć... W porządku, można blokować, ale czy to fair? Wydaje mi się, że nie byłby to najładniejszy sposób na zakończenie mistrzostw i sezonu.

- Wyglądało na to, że Checo nadrabiał tyle, by spróbować przeprowadzić manewr, ale później stracił sporo w zamieszaniu między Pierre’em [Gaslym] i Alexem [Albonem]. Stracił sporo czasu. Oglądałem to na ekranie.

Verstappen, podobnie zresztą jak sam Perez, przyznał, że oba Red Bulle powinny bardziej przycisnąć w środkowej fazie wyścigu. Obawiano się jednak o opony.

- Z perspektywy czasu mogliśmy z myślą o Checo przycisnąć trochę bardziej w trakcie drugiego stintu. Łatwo jest jednak mówić po fakcie. Degradacja była całkiem spora na pośrednich oponach.

- Wtedy myśleliśmy, że musimy być bardzo ostrożni z oponami. Zaliczyliśmy wiele świetnych weekendów, ale nawet podczas nich jest trochę rzeczy do nauki.