Po zwycięstwie w GP 70-lecia F1 i zbliżającym się zakazie stosowania trybu kwalifikacyjnego silnika, dr Helmut Marko z Red Bulla powiedział w Barcelonie: - Nie zrezygnowaliśmy jeszcze z naszego wielkiego celu.

- Nadal chcemy uczynić Maxa Verstappena najmłodszym mistrzem świata wszech czasów – dodał.

To było jednak przed niedzielnym GP Hiszpanii, w którym wygrał Lewis Hamilton.

Holender zdołał zająć drugie miejsce, pokonując Valtteriego Bottasa. Mimo to nie jest przekonany co do swoich szans na tytuł.

- To samo zobaczymy w Spa - powiedział Verstappen, zapytany o dominację Hamiltona w Hiszpanii.

- Jeśli dominujesz tak, jak Mercedes, nie zmieni się to nagle w ciągu tygodnia - powiedział dla Ziggo Sport. - Mimo, że wygrałem w zeszłym tygodniu, nie możesz automatycznie powiedzieć, że walczę o mistrzostwo świata.

- Nie spodziewam się wygranej w Spa, ale mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej zdobyć więcej fajnych punktów - dodał.

Szef Mercedesa Toto Wolff nie zgadza się z tym, mówiąc Kronen Zeitung: - Czujemy niebezpieczeństwo ze strony Maxa Verstappena.

- Biorąc pod uwagę, że raz miał awarię, 37 punktów przewagi to niewiele.

Jeszcze dalej w klasyfikacji - 43 punkty straty - jest Bottas, który podziela opinię Verstappena, że Hamilton wydaje się być na pewnej drodze po swój siódmy tytuł.

- Nie mam pojęcia, jaka jest różnica punktów, ale jest o wiele za duża. Znowu widzę, jak mistrzostwo się oddala - powiedział wczoraj, tuż po GP Hiszpanii.