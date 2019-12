Verstappen nie ma umowy z Mercedesem

Holender ponownie zapewnił, że jest zadowolony z obecnej współpracy z Red Bull Racing.

- To jest śliskie pytanie - powiedział Verstappen dla Corriere dello Sport. - Cieszę się z tego, gdzie jestem. Chcę wygrywać wraz z Red Bullem. Dzięki temu zespołowi pojawiłem się w F1. Czuje się tu jak w domu. Nie będę spekulował o przyszłości.

Zaprzeczył również, że umniejszył znaczenie sukcesów Hamiltona.

- To nie prawda. Jeżeli poddałem coś w wątpliwość, to czy jest najlepszym kierowcą w historii - wyjaśnił. - Mówiłem też, że sytuacja każdego z nas zależy od samochodu, w jakim zasiada. Gdyby Alonso siedział w Mercedese, zdobyłby mistrzostwo.

- Szczęście też ma znaczenie, gdy dołączasz do zespołu, który zaczyna dominować - uznał. - Można też trafić do danej ekipy w niewłaściwym czasie, ale to nie znaczy, że nie jesteś wystarczająco dobry.

Zakończył również medialną wojnę z Lewisem Hamiltonem.

- Nigdy nie walczyliśmy ze sobą, po prostu rozmawialiśmy. Szanuję go. Rozwiązujemy problemy między sobą, z dala od niedyskretnych uszu - zakończył.