Max Verstappen nie dał rady Charlesowi Leclercowi w kwalifikacjach przed GP Francji na torze Paul Ricard. Holender był najszybszy w trzecim treningu i wydawało się, że ma wszystkie niezbędne atrybuty, aby ustawić swojego Red Bulla na Pole Position w niedzielę. Tak się jednak nie stało.

- Cóż, trzeci trening to nie kwalifikacje. Myślę, że zabrakło nam ogólnej przyczepności. Było trochę trudniej niż się spodziewałem. Cały czas uważam, że mamy dobry samochód do ścigania. Miejmy nadzieję, że jutro to przyniesie nam pożądany rezultat. Mam na myśli naszą prędkość na prostych. Liczę, że wykorzystamy to w jutrzejszym wyścigu - opowiadał po zakończeniu kwalifikacji Max Verstappen.

