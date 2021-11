Max Verstappen został okrzyknięty faworytem w dziewiętnastej rundzie sezonu F1 2021. Jednak w piątkowych kwalifikacjach lider mistrzostw był drugi, prawie pół sekundy za Hamiltonem.

W samochodzie Brytyjczyka zamontowano nowy silnik na ten weekend wyścigowy i właśnie ta okoliczność wg Verstappena była decydująca.

- Ten wynik nie jest dla mnie wielkim szokiem. Założyli nowy silnik i dysponują trochę większą mocą na weekend. Cieszę się z tego drugiego miejsca. To dobra pozycja startowa. Oczywiście zawsze chce się być wyżej, ale czasem należy być realistą i nie mogliśmy tu ugrać nic więcej - powiedział Verstappen.

W odniesieniu do sobotniego sprintu, dodał: - Nie ma zbyt wielu punktów do zdobycia w wyścigu sprinterskim. W każdym razie mam nadzieję, że uda mi się przejechać dobre pierwsze okrążenie i zobaczymy, co z tego wyniknie, a potem oczywiście najważniejsza będzie niedziela.

Holender spodziewa się, że układ sił między Mercedesem i Red Bull Racing może być inny w porównaniu do tego, co pokazały piątkowe sesje.

- Wtedy będzie zupełnie inaczej. Przede wszystkim ma być znacznie cieplej. To w zauważalny sposób wpłynie na zachowanie samochodów. Zobaczymy jak to się ułoży - zakończył.

