Formuła 1 GP Australii

Verstappen nie odpuszcza

Max Verstappen po Grand Prix Australii wzywa FIA do podjęcia działań przeciwko przepisom F1 na sezon 2026.

Piotr Furman
Opublikowano:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Quinn Rooney / Getty Images

Czterokrotny mistrz świata od początku był największym krytykiem najnowszych zmian w regulaminie, na podstawie którego zbudowano samochody oparte o aktywną aerodynamikę oraz wyposażone w 50% spalinowe i w 50% elektryczne jednostki napędowe.

Holender jeszcze przed sezonem nazwał nowe przepisy „antywyścigowymi”, a nowe samochody „Formułą E na sterydach” i ma nadzieję, że zbiorowa, negatywna reakcja na przepisy Formuły 1 na sezon 2026 skłoni FIA do podjęcia działań po otwierającym sezon Grand Prix Australii.

Podobnego zdania jest również Lando Norris, który uważa, że ​​wyścig w Melbourne był zbyt chaotyczny i niebezpieczny, kiedy kierowcy nieustannie walczyli o pozycję. Esteban Ocon twierdzi z kolei, że nowe bolidy są „bolesne” w prowadzeniu.

Verstappen ma więc nadzieję, że to skłoni F1 i FIA do wysłuchania wszystkich opinii i potwierdził, że może pożegnać się z mistrzostwami po zakończeniu obecnego kontraktu z Red Bullem w 2028 roku.

Czytaj również:

- Uwielbiam wyścigi, ale nie można znosić wszystkiego – powiedział czterokrotny mistrz świata. – Mam nadzieję, że FIA ​​i F1 będą skłonne wysłuchać wszystkich głosów i mam nadzieję, że coś się ruszy, bo nie jestem jedynym, który krytykuje nowe przepisy.

- Chcemy po prostu tego, co najlepsze dla tego sportu. Chcemy, żeby to była prawdziwa Formuła 1, a dzisiaj tak nie było.

Kierowca Red Bulla ma nadzieję, że zmiany nastąpią w ciągu roku, ale ostrzegł, że nie mogą to być drobne poprawki, ponieważ jego akumulator wyczerpał się już podczas okrążenia formacyjnego.

- Powinni się mocno zmartwić tymi przepisami – powiedział Verstappen. - Zadają pytania, a ja wyrażam swoją opinię na temat tego, co chciałbym zmienić i co moim zdaniem jest lepsze dla sportu, bo kocham wyścigi i zależy i na nich.

- Więc zobaczmy, co da się zrobić. Mam nadzieję, że nawet w tym roku uda nam się znaleźć jakieś sensowne rozwiązania, które zadowolą większość.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Autor zdjęcia: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen obawia się jednak, że jest trochę za późno na zmiany, biorąc pod uwagę ile pieniędzy i czasu zainwestowano w stworzenie nowych przepisów.

Mimo to, opuścił Australię z pozytywnym nastawieniem do własnych osiągów, awansując z 20. na 6. miejsce.

- Z pewnością nasz samochód ma potencjał – powiedział Verstappen, którego zespołowy kolega, Isack Hadjar, zakwalifikował się na trzecim miejscu, ale wycofał się z powodu usterki mechanicznej.

- Myślę, że jeśli chodzi o silnik, to nie jest źle. W tej chwili naszym słabym punktem jest i silnik i sam samochód, ale to są rzeczy, które można poprawić – dodał.

Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Formuła 1
Poprzedni artykuł Ferrari wraca do gry

