Czterokrotny mistrz świata od początku był największym krytykiem najnowszych zmian w regulaminie, na podstawie którego zbudowano samochody oparte o aktywną aerodynamikę oraz wyposażone w 50% spalinowe i w 50% elektryczne jednostki napędowe.

Holender jeszcze przed sezonem nazwał nowe przepisy „antywyścigowymi”, a nowe samochody „Formułą E na sterydach” i ma nadzieję, że zbiorowa, negatywna reakcja na przepisy Formuły 1 na sezon 2026 skłoni FIA do podjęcia działań po otwierającym sezon Grand Prix Australii.

Podobnego zdania jest również Lando Norris, który uważa, że ​​wyścig w Melbourne był zbyt chaotyczny i niebezpieczny, kiedy kierowcy nieustannie walczyli o pozycję. Esteban Ocon twierdzi z kolei, że nowe bolidy są „bolesne” w prowadzeniu.

Verstappen ma więc nadzieję, że to skłoni F1 i FIA do wysłuchania wszystkich opinii i potwierdził, że może pożegnać się z mistrzostwami po zakończeniu obecnego kontraktu z Red Bullem w 2028 roku.

- Uwielbiam wyścigi, ale nie można znosić wszystkiego – powiedział czterokrotny mistrz świata. – Mam nadzieję, że FIA ​​i F1 będą skłonne wysłuchać wszystkich głosów i mam nadzieję, że coś się ruszy, bo nie jestem jedynym, który krytykuje nowe przepisy.

- Chcemy po prostu tego, co najlepsze dla tego sportu. Chcemy, żeby to była prawdziwa Formuła 1, a dzisiaj tak nie było.

Kierowca Red Bulla ma nadzieję, że zmiany nastąpią w ciągu roku, ale ostrzegł, że nie mogą to być drobne poprawki, ponieważ jego akumulator wyczerpał się już podczas okrążenia formacyjnego.

- Powinni się mocno zmartwić tymi przepisami – powiedział Verstappen. - Zadają pytania, a ja wyrażam swoją opinię na temat tego, co chciałbym zmienić i co moim zdaniem jest lepsze dla sportu, bo kocham wyścigi i zależy i na nich.

- Więc zobaczmy, co da się zrobić. Mam nadzieję, że nawet w tym roku uda nam się znaleźć jakieś sensowne rozwiązania, które zadowolą większość.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Oliver Bearman, Haas F1 Team Autor zdjęcia: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen obawia się jednak, że jest trochę za późno na zmiany, biorąc pod uwagę ile pieniędzy i czasu zainwestowano w stworzenie nowych przepisów.

Mimo to, opuścił Australię z pozytywnym nastawieniem do własnych osiągów, awansując z 20. na 6. miejsce.

- Z pewnością nasz samochód ma potencjał – powiedział Verstappen, którego zespołowy kolega, Isack Hadjar, zakwalifikował się na trzecim miejscu, ale wycofał się z powodu usterki mechanicznej.

- Myślę, że jeśli chodzi o silnik, to nie jest źle. W tej chwili naszym słabym punktem jest i silnik i sam samochód, ale to są rzeczy, które można poprawić – dodał.