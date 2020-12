Kierowca Red Bull Racing jest trzeci w aktualnej klasyfikacji. Traci 27 punktów do Valtteriego Bottasa na trzy wyścigi przed końcem sezonu. W ostatnim Grand Prix Turcji odrobił część strat do reprezentanta Mercedesa.

- Drugie czy trzecie miejsce, to nie ma dla mnie znaczenia - powiedział Max Verstappen. - Po prostu liczę na dobry wynik. Jeśli pozostanę na trzeciej pozycji w mistrzostwach, ale zaliczę kilka udanych wyścigów do końca sezonu, będę zadowolony.

Holender przyznaje, że mimo mocnego zakończenia sezonu 2019, od początku tegorocznych mistrzostw wraz z zespołem nie wierzyli w możliwość walki o tytuł.

- Już w pierwszym wyścigu było jasne, że mamy zbyt dużą stratę. Dlaczego? Nie wiemy, inaczej już byśmy to zmienili, mając wiedzę czemu tak się dzieje.

- Wszyscy w zespole bardzo ciężko pracują, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale podobnie jest też w przypadku innych ekip. Nadal mamy wiele do zrobienia - dodał.

Red Bull Racing wprowadził kilka poprawek do samochodu podczas ostatniego weekendu wyścigowego w Turcji. Ciężko jednak ocenić ich działanie, ze względu na bardzo trudne warunki, jakie wówczas panowały.

- W takich okolicznościach ciężko o dokonanie oceny, ale przetestowałem kilka nowych części i odczucia były zdecydowanie pozytywne - przekazał. - W przypadku Bahrajnu mamy trochę więcej informacji z ostatnich lat, w temacie samochodu, więc zobaczymy, jak te elementy zadziałają tutaj. Spodziewam się, że będzie dobrze - zakończył.