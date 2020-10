Verstappen nie widzi Hamiltona w Red Bullu

W ostatnim czasie Eddie Jordan udzielił kilku głośnych wypowiedzi. Jedna z nich dotyczyła Hamiltona. Były szef ekipy F1 zasugerował, że sześciokrotny mistrz świata powinien zrezygnować z nowej umowy z Mercedesem i zmierzyć się z Verstappenem w Red Bull Racing.

Pomysł Jordana nie wzbudził u Holendra wielkiego entuzjazmu.

- Jedyne co mnie interesuje, to zdobycie mistrzostwa - odpowiedział pytany przez Motorsport.com o słowa Jordana. - Cóż, po co miałby to robić? On chce zdobyć mistrzostwo, ja również.

- Starał się być we właściwym zespole, aby wygrać mistrzostwa i właśnie się w nim znajduje. Poczekajmy jednak co się wydarzy.

Podczas gdy Hamilton ma szansę wyrównać w Soczi rekord zwycięstw należący do Michaela Schumachera, Verstappen ma nadzieję przerwać złą passę i po dwóch nieukończonych wyścigach ujrzeć flagę w biało-czarną szachownicę.

- Jestem bardzo zmotywowany, aby zacząć od początku, choć w pierwszej kolejności najważniejsze było zrozumienie problemów i rozwiązanie ich. Na ten moment mamy trzy wycofania w dziewięciu wyścigach, więc nie jest zbyt pięknie. Po prostu staramy się nad tym popracować i upewnić się, że nic podobnego się już nie powtórzy - zakończył Max Verstappen.