Serial dostępny na platformie Netflix miał swoją premierę wiosną 2019 roku i z miejsca odniósł sukces, zapewniając Formule 1 dodatkową widownię i napływ nowych kibiców. Już jutro dostępny będzie czwarty sezon „Jazdy o życie”.

Verstappen zrezygnował z aktywnego udziału z najnowszej odsłonie produkcji, odmawiając udzielenia specjalnych wywiadów, które uzupełniają akcję na torze. Mistrz świata zarzuca Netflixowi fałszowanie prawdy i wyolbrzymianie niektórych konfliktów.

- Sfałszowali kilka starć, które tak naprawdę nie miały miejsca. Postanowiłem nie brać w tym udziału i nie dawałem wywiadów - mówił już jesienią w rozmowie z Associated Press.

Pytany przez Motorsport.com w czwartek podczas drugiej tury przedsezonowych testów w Bahrajnie czy rozważy ponowną współpracę z producentami, Verstappen odpowiedział:

- Nie, nie zmienię swojego zdania - podkreślił mistrz świata. - Uważam, że zrujnowali to po pierwszym sezonie. Sądzę, że jestem dość prostym facetem, który chce, aby pokazywane były fakty bez nadmiernego koloryzowania.

- Oczywiście, rozumiem, że tak to musi wyglądać w Netflixie, w każdej serii czy nawet dokumencie. Jednak to po prostu nie mój klimat. Prawdopodobnie obejrzę to i przekonam się, jak bardzo teraz przesadzili i będę żył dalej. Pewnie zerknę na kilka innych dokumentów na Netflixie.