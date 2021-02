Formuła 1 w tym roku planuje sprawdzić nowy format weekendów wyścigowych. Piątkowe kwalifikacje będą decydowały o ustawieniu do sobotniego sprintu, którego wyniki określą pozycje startowe do niedzielnego wyścigu głównego. Sprint ma być dodatkowo punktowany. Władze F1 przymierzają się do przetestowania tego formatu podczas rund w Kanadzie, Włoszech i Brazylii.

- Podoba mi się obecny format Grand Prix, trwający półtorej godziny - powiedział Max Verstappen. - Najważniejsze jest abyśmy mieli dobre samochody, za kierownicą których można walczyć na torze i więcej zespołów rywalizujących o zwycięstwa. Wtedy nie będziemy potrzebowali wyścigów sprinterskich.

- Nie wydaje mi się za słuszne wywracanie wszystkiego do góry nogami w celu zapewnienia lepszego spektaklu - dodał.

W podobnym tonie wyraził się drugi z kierowców Red Bull Racing - Sergio Perez.

- To cienka linia, na której musimy balansować - mówił Meksykanin. - Należy uważać, abyśmy za bardzo nie odbiegli od normalnego formatu. Najważniejsze jest zachowanie DNA Formuły 1.