Verstappen od startu do mety

23-latek liderował przez cały wyścig i mógł zostać najmłodszym zdobywcą Wielkiego Szlema w historii F1 (pole position, prowadzenie od startu do mety i najszybsze okrążenie), ale na ostatnim kółku Daniel Ricciardo odebrał Maxowi bonusowy punkt schodząc do 1.40,926.

Mercedes, który wygrał poprzednie sześć Grand Prix Abu Zabi, miał obawy o MGU-K i nie dotrzymał tempa Red Bullowi z numerem 33. Valtteri Bottas, drugi na mecie ze stratą 15,9 sekundy, sięgnął po wicemistrzostwo świata z przewagą 9 punktów nad Verstappenem. Lewis Hamilton, wolniejszy od kolegi z zespołu o 2,4 sekundy, stanął na trzecim stopniu podium.

Za Alexem Albonem, na piątej i szóstej pozycji finiszowali Lando Norris i Carlos Sainz. McLaren awansował na trzecie miejsce w mistrzostwach świata producentów, co jest warte 6 mln dolarów. Trwa dochodzenie przeciwko Sainzowi, który nadmiernie zwolnił na pit lane i przeszkodził Lance Strollowi.

Daniel Ricciardo, który jako ostatni zmienił opony, ukończył wyścig na siódmym miejscu - 8 sekund za Sainzem. Pierre Gasly zdobył punkty za ósmą lokatę. Esteban Ocon na ostatnim okrążeniu zepchnął Lance'a Strolla na P10.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and Lando Norris, McLaren MCL35, prepare to lead the field away as mechanics clear the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images