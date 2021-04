Verstappen odczarował Włochy

Kierowca Red Bull Racing finiszował 22 sekundy przed Lewisem Hamiltonem, który po wznowieniu wyścigu przebił się z 9 miejsca. Lando Norris, wicelider do 60 okrążenia, zdobył drugie podium w F1.

Charles Leclerc i Carlos Sainz zapewnili Ferrari dwa miejsca w czołowej piątce. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly i Kimi Räikkönen. Przeciwko kierowcy Alfa Romeo Racing Orlen zapowiedziano dochodzenie, dotyczące naruszenia regulaminu podczas lotnego startu. Dziesiąty na mecie, Esteban Ocon pierwszy raz punktował dla Alpine.

Dzięki bonusowemu punktowi za najszybsze okrążenie Lewis Hamilton utrzymał się na czele mistrzostw świata - z oczkiem przewagi nad Maxem Verstappenem. Lando Norris awansował na trzecie miejsce.

Po czerwonej fladze kierowcy opuścili pit lane o godz. 16.25. Norris, Pérez, Ricciardo, Tsunoda i Vettel otrzymali miękkie slicki. Reszta stawki ruszyła na C3.

Kimi Räikkönen wykonał obrót na okrążeniu formującym. Max Verstappen przejechał przez trawę na Rivazzy, ale nie stracił prowadzenia. Na 35 okrążeniu machnięto zieloną flagą.

Norris wyprzedził Leclerca, Hamilton Räikkönena. Tsunoda odwiedził żwir na Variante Tamburello. Sergio Pérez szeroko przejechał Variante Villeneuve, wypadł lewym tylnym kołem na mokrą część toru i po wizycie w żwirze zamienił czwarte na 14 miejsce.

Lewis Hamilton awansował na P6 po wygranym pojedynku z Lance'em Strollem (36). - Co się dzieje z biegami? - dopytywał się Kanadyjczyk. Antonio Giovinazzi odwiedził pit lane. Przegrzewał się hamulec prawego tylnego koła.

Hamilton zostawił za sobą Daniela Ricciardo (42). Sebastian Vettel również miał problem z brakiem synchronizacji biegów. Sergio Pérez zaatakował czterokrotnego mistrza świata na Tamburello - i znalazł się na poboczu. Red Bull wyprzedził Astona Martina na 48 okrążeniu.

Lewis Hamilton poradził sobie z Carlosem Sainzem (50). Lando Norris informował o wibracjach. Strata kierowcy McLarena do prowadzącego Maxa Verstappena sięgnęła 12,9 sekundy.

Hamilton wykorzystał DRS, odbierając podium Charlesowi Leclercowi (55). Yuki Tsunoda otrzymał 5 seknd kary za wyjeżdżanie poza tor. - Tylne opony się skończyły - zameldował Lando Norris, broniący się przed Hamiltonem.

Pierre Gasly wypadł na Rivazzy, ale pozostał na ósmej pozycji. - Ślizga się sprzęgło i tracę napęd na środku zakrętu - narzekał Norris. Hamilton minął McLarena na 60 okrążeniu. - On jest dla mnie za szybki - stwierdził Lando.

Czas 1.16,702 zapewnił Lewisowi bonusowy punkt. Nikita Mazepin spowodował żółtą flagę, kręcąc się na Acque Minerali. Aston Martin wycofał Sebastiana Vettela z powodu pogarszających się problemów ze skrzynią biegów.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B crosses the finish line to his team celebrating

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images