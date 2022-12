Tygodniowe posiedzenia Światowej Rady Sportów Motorowych i Zgromadzenia Ogólnego FIA zakończyły się wręczeniem Maxowi Verstappenowi trofeum mistrza świata F1 przez prezydenta FIA, Mohammeda Ben Sulayema.

Przed odebraniem trofeum Verstappen powiedział na konferencji prasowej Mistrzów FIA, że jego drugi tytuł przyniósł zupełnie inne emocje w porównaniu z pierwszym w zeszłym roku.

- Całe życie dążysz do jednego konkretnego celu, a dla mnie jest to zostanie mistrzem świata w Formule 1. Pierwsza wygrana jest zawsze bardzo emocjonująca. Ale w tym roku było zupełnie inaczej. Myślę, że w tym roku byliśmy bardziej konkurencyjni. Jako zespół odnieśliśmy wiele zwycięstw. Powiedziałbym, że ten rok jest lepszy i bardziej satysfakcjonujący. Ale to pierwsze trofeum zawsze będzie bardziej emocjonalne - powiedział Verstappen.

Mohammed Ben Sulayem pojawił się na scenie, aby wręczyć wiele nagród przez cały wieczór, a dołączył do niego dyrektor generalny F1, Stefano Domenicali, aby wręczyć Christianowi Hornerowi trofeum za zwycięstwo Red Bulla wśród konstruktorów.

Podczas swojego przemówienia szef Red Bulla szybko przeszedł do złożenia dedykacji założycielowi koncernu, Dietrichowi Mateschitzowi, który zmarł pod koniec października.

- Na szczęście widział, jak Max zdobywa mistrzostwo w Japonii, mimo że było tam trochę zamieszania z punktami. Ale na szczęście Max wygrał to wystarczająco wcześnie i Dietrich to zobaczył. A potem w następny weekend, dzień po tym, jak odszedł, udało nam się zdobyć trofeum dla konstruktorów. To bardzo wyjątkowe - powiedział Horner.

Zamieszanie, o którym wspomniał szef Red Bulla, miało miejsce na Suzuce, gdzie niezamierzona konsekwencja zmiany zasad dotyczących skróconych wyścigów po zeszłorocznej farsie na Spa oznaczała przyznanie pełnych punktów, mimo że pokonano tylko nieco ponad połowę pełnego dystansu.

Kiedy Leclerc otrzymał karę po wyścigu, Verstappen został poinformowany w parku zamkniętym, że zdobył mistrzostwo. FIA potwierdziła już, że planuje dokonać przeglądu rozporządzenia i starać się zlikwidować lukę.

Po komentarzach Hornera Ben Sulayem powiedział:

- Christian, przede wszystkim zasługujecie na zwycięstwo. Po drugie, mówiłeś o Dietrichu. W moich ostatnich mistrzostwach jeździłem ze sponsoringiem Red Bulla. I jedna rzecz, którą powiedziałeś o Japonii, według ciebie kontrowersyjnej. Nie było kontrowersji. FIA była obwiniana za liczenie punktów, ale to nie FIA ​​ustalała zasady. To zespoły tworzyły reguły, a my je wdrażaliśmy - komentował Ben Sulayem.

We wszystko wtrącił się Stefano Domenicali, starając się załagodzić sytuację, ale Ben Sulayem kontynuował:

- Dla mnie FIA ​​zachowała się bardzo przejrzyście. Horner ma rację, zasługują na zwycięstwo, każdy, kto wygrywa, zasługuje na to. Takie są zasady. Dobra robota, mówię to szczerze - zakończył prezydent FIA.