Chociaż w Milton Keynes obawiali się, że kara redukcji czasu przeznaczonego na pomiary aerodynamiczne, nałożona na zespół za przekroczenie limitu budżetowego w sezonie 2021, może znacząco i negatywnie wpłynąć na konkurencyjność tegorocznego samochodu, testy w Bahrajnie wskazują, że w Red Bullu mogą spać spokojnie.

Verstappen miał RB19 dla siebie przez cały czwartek oraz pół piątku. Za każdym razem był w czołówce sesji, a co ważniejsze wydaje się, iż niemal natychmiast dogadał się z nową konstrukcją. Mistrz świata po zakończeniu swoich zajęć nie ukrywał zadowolenia.

- Uważam, że samochód działa naprawdę dobrze - powiedział Holender. - Po prostu odhaczaliśmy punkt po punkcie wszystko to, co chcieliśmy wypróbować i jest to bardzo interesujące.

- To były dla mnie pozytywne dni. Czerpałem frajdę z jazdy.

Verstappen dodał też, że RB19 prowadzi się inaczej niż poprzednia ewolucja samochodu rodem z Milton Keynes.

- Głównym zeszłorocznym problemem była olbrzymia nadwaga. Na samym początku samochód był ociężały i słabo skręcał. Również dlatego, że masa była nieodpowiednio rozłożona.

- W trakcie roku pozbyliśmy się tego i widać było, że osiągi rosną. Obecny samochód to kontynuacja, ale dołożyliśmy już pewne rzeczy, które uczyniły go wyraźnie lepszym. Mamy też już coś w przygotowaniu i pracujemy nad tym. Podobnie jak nad ograniczeniami, które posiadamy.

Pytany czy czuje się pewnie przed przyszłotygodniową inauguracją sezonu, Verstappen odparł:

- Nie chodzi o pewność siebie, ale zaprezentowanie osiągów. Mamy za sobą pozytywne dni testowe i wiele się nauczyliśmy. Mam nadzieję, że dobrze zaczniemy weekend i zobaczymy, gdzie go skończymy.

Na pytanie o potencjał samochodu, dodał krótko: - Naszym celem jest wygrana i zdobycie mistrzostwa.

Pierwszy trening przed Grand Prix Bahrajnu ruszy w najbliższy piątek o godzinie 12:30 polskiego czasu.