Mistrz świata ruszał do wyścigu z trzeciej pozycji. Nie udało mu się wykorzystać nie najlepszego startu Leclerca - zrobił to Sergio Perez - ale jechał w niedalekiej odległości od Monakijczyka.

Ferrari podjęło ryzyko podczas obecności wirtualnego samochodu bezpieczeństwa i wezwało swojego kierowcę do alei serwisowej. Dzięki temu, po pierwszej serii postojów Leclerc miał ponad 10-sekundową przewagę, ale szansę na wygraną przekreśliła awaria silnika w F1-75.

Verstappen bez przeszkód uporał się z zespołowym partnerem, Perezem i przyznał, że byłby w stanie dogonić także Leclerca.

- Sądzę, że mieliśmy niesamowite tempo, mogliśmy dbać o opony. Byliśmy w stanie odjechać i moglibyśmy wyprzedzić lidera - powiedział Verstappen. - Jednak mieliśmy też trochę szczęścia z wycofaniem [Leclerca].

- Mimo wszystko nasz samochód był dziś naprawdę dobry. Mógłbym więc odrobić tę stratę. Potem mieliśmy wyścig w naszych rękach. Generalnie byłem dziś bardzo, bardzo szczęśliwy z balansu samochodu.

Holender w trakcie weekendu w Baku przyznawał, że nie jest do końca zadowolony z charakterystyki RB18, któremu brakowało przyczepności na przodzie. Jednak na wyścig udało się właściwie ustawić samochód i jak sam przyznał, było to kluczem do zwycięstwa.

- Zachowanie opon wraz z ogólną przyczepnością samochodu [były dobre]. Tego właśnie tutaj potrzeba. Potem można dbać o ogumienie. To był dla nas dobry dzień. Koniec końców jako zespół mamy dublet.

Dla Verstappena było to już 5 zwycięstwo w sezonie, 25 w karierze. Przewaga w tabeli nad drugim kierowcą - którym jest teraz Perez - wynosi teraz 21 punktów.