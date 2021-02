Verstappen pierwszym wyborem Mercedesa

Po wielotygodniowym opóźnieniu Mercedes ogłosił w miniony poniedziałek podpisanie nowego kontraktu z Hamiltonem. Umowa obowiązuje jednak jedynie do końca bieżącego roku. Jeśli siedmiokrotny mistrz świata nie zdecyduje się na dalszą jazdę w Formule 1, Mercedes będzie musiał poszukać sobie innego kierowcy.

Z kolei Verstappen nowy kontrakt z Red Bull Racing podpisał już dawno i na jego mocy powinien zostać w Milton Keynes do końca sezonu 2023. Pojawiły się jednak informacje o klauzuli, która może umożliwić zerwanie umowy już w grudniu. Jej uruchomienie zależy od osiągów samochodu. Wcześniej jej istnienie potwierdził Helmut Marko, a wczoraj więcej na ten temat powiedział Christian Horner - szef Red Bull Racing.

- Wszyscy kierowcy mają zabezpieczenie w kwestii osiągów i od zawsze tak było - powiedział Horner. - Jest pewne odniesienie do osiągów w kontrakcie Maxa. Nie zamierzam się jednak w to zagłębiać. Nie ma to w każdym razie związku z jednostką napędową. Chodzi o osiągi w pewnym przedziale czasu.

- Chodzi tu bardziej o relacje niż zapisy kontraktowe. Z mojego doświadczenia wynika, że wyciągasz klauzulę, kiedy masz problem. Relacje z Maxem są mocne. On wierzy w projekt i w to, co robimy. Dostrzega inwestycję, którą poczynił Red Bull w związku z silnikiem. Wierzy w ludzi pracujących w zespole.

- Jestem przekonany, że nie będziemy musieli odnosić się do żadnych klauzul. Myślę, że ostatecznie konkurencyjność samochodu zależy od nas samych. On tego chce i my tego chcemy. On tego potrzebuje i my tego potrzebujemy. Pod tym względem nasza sytuacja jest identyczna.

Spytany wprost czy nie obawia się „podchodów” ze strony Mercedesa i utraty zdecydowanego lidera zespołu, Horner odpowiedział:

- Jestem pewien, że w przypadku gdyby Lewis zdecydował się powiedzieć „koniec”, Max będzie na szczycie listy. Mają też jednak George’a Russella oraz innych kierowców do dyspozycji. I ponownie - sądzę, że wszystko sprowadza się do stworzenia przez nas konkurencyjnego samochodu.

- Nikt nie ma gwarancji związanej z sezonem 2022. To kompletnie czysta kartka papieru. Jeśli dojdzie do znaczących przetasowań w stawce, będzie to można skojarzyć z nowymi przepisami.