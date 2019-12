Verstappen: Początek sezonu będzie decydujący

Holenderski kierowca zdaje sobie sprawę, że jego ekipa w ostatnich latach nierzadko musiała nadrabiać zaległości wobec lepiej rozpoczynających sezon rywali. 22-latek wie również, że podobna sytuacja nie może się powtórzyć na początku przyszłego roku, jeśli na poważnie chce włączyć się do walki o końcowy triumf. 2020 to także rok decyzji odnośnie dalszego etapu kariery - Verstappen jest jednym z kilku czołowych zawodników, którym wygasają aktualne kontrakty.

W odpowiedzi na komentarze Christiana Hornera, szefa RBR, chwalące postawę Verstappena, sam zawodnik podczas Gali FIA powiedział: - To po prostu musiał być dla mnie najlepszy rok. To naturalne. Już samo doświadczenie nabywane przez lata zdecydowanie pomaga.

- Na początku roku pakiet sprawiał nieco problemów. Nie mogliśmy walczyć o zwycięstwa. Podium również było mało realne. Musieliśmy być konsekwentni.

- Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie będziemy bardziej konkurencyjni. Wiemy, że musimy tacy być od samego startu rywalizacji i chcemy walczyć o tytuły. Wkładamy w to cały wysiłek. Nie będzie to łatwe, ale zamierzamy to zrobić.

Biorąc pod uwagę wygasający kontrakt i plotki łączące Lewisa Hamiltona z Ferrari, Verstappen staje się naturalnym następcą Brytyjczyka w Mercedesie. Mimo zbliżającego się transferowego szaleństwa, Holender przyznaje, że nie myślał jeszcze zbyt wiele o swojej przyszłości, choć podkreśla, iż kluczowy może być sam początek sezonu.

Spytany czy bierze pod uwagę wszelakie możliwości, odpowiedział: - Szczerze powiedziawszy, tak naprawdę nie myślałem o tym za dużo. Wiem, że może być sporo opcji po zakończeniu przyszłego sezonu.

- Mam jeszcze rok kontraktu. Ważniejsze jest jednak to, co się wydarzy na samym początku sezonu.

Verstappen wierzy, że Red Bull Racing może mu ostatecznie dostarczyć samochód zdolny do walki o mistrzowski laur.

- Cóż, wierzę w to. Właśnie dlatego wciąż jestem z tym zespołem. Pokazali to w przeszłości, więc mogą to zrobić ponownie. Nie jest to tylko pobożnym życzeniem.

- Nie jest to łatwe. Konkurencja jest bardzo silna. Ale tak jak powiedziałem - spróbujemy wszystkiego w przyszłym roku. Zobaczymy co się wydarzy - zakończył Max Verstappen.