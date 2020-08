Verstappen pokonał Mercedesa

Dziewiąty raz obecny na najwyższym stopniu podium, Max zapewnił Red Bullowi pierwsze zwycięstwo na Silverstone od 2012 roku. Lewis Hamilton finiszował ze stratą 11,3 sekundy - i na pociechę wyrównał rekord Michaela Schumachera w liczbie zdobytych podiów (155).

Valtteri Bottas został wyprzedzony przez kolegę z zespołu na trzy okrążenia przed metą. Za Mercedesami punktowali Charles Leclerc, Alex Albon, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Lando Norris i Daniił Kwiat.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Temperatura powietrza wynosiła 24, asfaltu 43 stopnie. Verstappen, Vettel, Sainz, Kwiat i Räikkönen otrzymali na start twarde opony. Reszta stawki ruszyła na średnio twardych. Valtteri Bottas utrzymał się przed Lewisem Hamiltonem. Verstappen awansował na P3. Za Hülkenbergiem podążali Stroll, Ricciardo, Gasly, Norris, Albon i Leclerc. Sebastian Vettel wykonał obrót, spadając na 20 miejsce.

Albon i Gasly zjechali po twarde slicki po 6, Russell po 8, Magnussen po 9, Norris po 11 okrążeniu. Na oponach Mercedesów pojawiło się pęcherzykowanie. Valtteri Bottas, który posiadał 2,1 sekundy przewagi nad Hamiltonem, zatrzymał się po C2 po 13 okrążeniu. Po następnym kółku Lewis zaliczył 2,5-sekundowy pit stop. Prowadził Verstappen przed Hülkenbergiem, Strollem, Bottasem, Leclerkiem i Hamiltonem.

- Prawda, że dobrze to wymyśliliśmy z miękkimi oponami? - tweetował Ross Brawn do znajomego dziennikarza. W tym sezonie Mercedesy nie prowadziły tylko na jednym okrążeniu (czwartym na Węgrzech).

Alex Albon wyprzedził Daniiła Kwiata poboczem Stowe. Nico Hülkenberg - drugi ze stratą 8,4 sekundy - po 15 okrążeniu zatrzymał się po Pirelli z białym paskiem. Lewis Hamilton wykorzystał DRS i zostawił za sobą Charlesa Leclerca. Lance Stroll jako następny zwolnił drugie miejsce po pit stopie (17). Charles Leclerc, obsłużony w 2,4 sekundy, znalazł się na P10 - za Sebastianem Vettelem.

Już po kilku okrążeniach na oponach Mercedesa pojawiły się pęcherze - u Bottasa z tyłu, u Hamiltona na prawym przodzie. Leclerc wyprzedził Norrisa, Albon Gasly'ego (21). Carlos Sainz, dotąd czwarty, zaliczył długą zmianę opon na średnio twarde. Wystąpił problem z kluczem, a potem Hiszpan czekał, aż przejedzie Esteban Ocon.

Max Verstappen miał w zapasie 19,5 sekundy nad Bottasem, 24,2 s nad Hamiltonem, gdy zatrzymał się po C3. Nie był to najlepszy pit stop zespołu RBR. Kłopoty z prawym tyłem przedłużyły postój do 3,2 s (26). Max wyjechał tuż za Bottasem - i minął go na Brooklands.

Kevina Magnussena ukarano 5 sekundami za kolizję z Nicholasem Latifim po powrocie z pobocza. Alex Albon wygrał pojedynek z Lando Norrisem na Copse. Kierowca McLarena zjechał po twarde opony (30). Drugi stop zaliczyli Hülkenberg, Albon i Stroll. Daniel Ricciardo wykonał obrót, atakowany przez Sainza na Village (31).

Stint Verstappena na C3 trwał tylko sześć okrążeń. Max zjechał po twarde opony (32) - podobnie jak Valtteri Bottas. Lewis Hamilton znalazł się na czele z przewagą 11,4 s nad Verstappenem.

Alex Albon wspiął się na P8, ogrywając Estebana Ocona na Stowe. Lando Norris awansował do dziesiątki kosztem Daniela Ricciardo, który skierował się na pit lane.

Przewaga Hamiltona zmalała do 7,7 sekundy, gdy mistrz świata zatrzymał się po C2. Lewis spadł na czwarte miejsce (41). Verstappen wyprzedzał Bottasa o 3,8, Leclerca o 6,5, Hamiltona o 12,3 sekundy.

Racing Point ściągnął Nico Hülkenberga po miękkie opony (dotąd nikt ich nie użył). Awansowali Lance Stroll i Alex Albon. Haas wycofał Kevina Magnussena. Lewis Hamilton wykorzystał DRS i odebrał trzecie miejsce Leclercowi na Stowe (46). Od Verstappena dzieliło Lewisa 9,3 sekundy.

- Możecie się ścigać, tylko róbcie to czysto - usłyszeli przez radio obydwaj kierowcy Mercedesa. W trakcie 50 okrążenia Hamilton z pomocą DRS ograł Bottasa na Brooklands. Alex Albon znalazł trzecią ofiarę na tym samym Copse Corner - Lance'a Strolla (51). Do mety przewaga Verstappena nad Hamiltonem wzrosła z 8,8 do 11,3 sekundy.