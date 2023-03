W wyścigu otwierającym sezon w Bahrajnie, kierowca Alpine, Esteban Ocon, został ukarany za nieprawidłowe ustawienie się na swoim polu startowym.

To samo stało się z Fernando Alonso z Astona Martina w Arabii Saudyjskiej, gdzie Hiszpan został ukarany pięciosekundową karą czasową za ustawienie się za bardzo w lewo od swojego pola.

Max Verstappen stanął po stronie tych dwóch zawodników, twierdząc, że brak widoczności w obecnej generacji samochodów F1 sprawia, że ​​trudno jest ustawić się w odpowiednim miejscu na polu startowym.

Dłuższe nosy, większe opony i dodatkowe nadkola w dzisiejszych bolidach przynoszą efekt uboczny w postaci ograniczenia pola widzenia kierowcy jeszcze bardziej niż w przypadku typowego bolidu jednomiejscowego.

- Widoczność w samochodzie jest po prostu bardzo słaba. To prawdopodobnie główny problem, przez który czasem nie do końca trafiasz w swoje pole startowe. To bolesne, kiedy to się dzieje, ale trochę tak samo jest z białą linią ograniczającą tor - powiedział Verstappen.

- Myślę, że w pewnym momencie potrzebujemy reguły. To wygląda naprawdę głupio, jeśli kierowcy zaczynają czerpać korzyści z poruszania się w lewo lub w prawo, ale nie wiem, co możemy zrobić lepiej - dodał Holender.

Zwycięzca z Arabii Saudyjskiej, Sergio Perez, zgodził się ze swoim kolegą z zespołu Red Bulla, wyjaśniając, że precyzyjne trafienie w pole startowe wymaga szczęścia.

- Naprawdę trudno jest zobaczyć, gdzie się zatrzymałeś. Moim zdaniem przesadziłem i zatrzymałem się za wcześnie, ale nie masz o tym pojęcia, kiedy jesteś w samochodzie. Potrzebujemy lepszej widoczności. Dobrze, że istnieje ta zasada, ale jednocześnie czasami jest to kwestia szczęścia - powiedział Meksykanin, przyznając, że w Dżuddzie zatrzymał się nawet wcześniej, aby być w bezpiecznej pozycji.