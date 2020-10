Zespół Red Bull Racing, w którego barwach jeździ Holender, szuka nowego dostawcy silników od sezonu 2022. Ich obecny partner - Honda, żegna się z królową sportów motorowych po 2021 roku.

- Czułem, że to nachodzi - powiedział Verstappoen. - Oczywiście nie okazywałem tego. Dowiedziałem się również o tym chwilę wcześniej przed oficjalnym komunikatem. Szkoda, ale to zrozumiały ruch z ich strony.

Jego podejrzenia pojawiły się już po tym, gdy przedłużył kontrakt z Red Bullem do 2023 roku. Podpisując umowę był jednak świadomy, że przyszłość japońskiego producenta w F1 nie była zagwarantowana.

- To już się stało po podpisaniu umowy - przyznał Holender. - Ich zaangażowanie nie było potwierdzone na dłużej i można było prognozować taką sytuację. Nigdy nie można mieć pewności i taki stan rzeczy tyczy się wszystkich zespołów. Chodzi mi o to, gdy podpisuje się kontrakt, nigdy nie wiadomo, co wydarzy się np. za pięć lat.

- Jak mówiłem, spodziewałem się tego, dało się to odczuć. Nie pomaga też światowa sytuacja - zakończył.