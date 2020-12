Verstappen przed Bottasem

Kierowca Mercedesa stracił 2-3 dziesiąte, wypadając na pobocze ostatniego zakrętu. Trzeci czas należał do Pierre'a Gasly'ego (+0,363), czwarty do Estebana Ocona (+0,389), piąty do Lando Norrisa (+0,542).

Alex Albon, nadal narzekający na podsterowność RB16, zmieścił się w szóstce na średnio twardych oponach. George Russell uzyskał 7 czas na C4 (+0,600).

Zespół Ferrari profilaktycznie wymienia silnik w samochodzie Sebastiana Vettela. Pietro Fittipaldi został ukarany relegacją na koniec pola startowego po wymianie baterii i elektroniki silnika.

Temperatura powietrza wynosiła 25, asfaltu 29 stopni. Początkowo Pietro Fittipaldi miał tor dla siebie, zaliczając 11 okrążeń na miękkich oponach (56,499, 56,249). W 16 minucie jako drugi wyjechał Lando Norris (55,555 na C4).

Od 19 minuty prowadził Daniel Ricciardo (55,311 na C2). Charles Leclerc przebił wynikiem 55,253 (C4). W 24 minucie Valtteri Bottas na miękkich oponach zszedł do 55,010. Twarde slicki wystarczyły Maxowi Verstappenowi do przejęcia P2 (55,194).

Verstappen wykonał obrót i znalazł się na poboczu zakrętu 2. George Russell wyprzedził kolegę z zespołu (55,000), lecz Bottas w drugiej próbie wykręcił 54,880. Na trzecim szybkim kółku Finowi zmierzono 54,523.

Mechanicy McLarena pracowali przy podłodze samochodu Lando Norrisa. Kimi Räikkönen, jedenasty w wynikach, informował o blokowaniu się hamulców.

21 minut przed końcem, w symulacji kwalifikacji Sebastian Vettel uzyskał drugi czas - 54,858. Dwójka Mercedesa ponownie wyjechała na miękkich oponach. 16 minut przed flagą w szachownicę Valtteri Bottas podniósł poprzeczkę na 54,270, pokonując poboczem ostatni zakręt. George Russell zajmował P2 po 54,664.

Na trzecim miejscu zmieniali się Charles Leclerc (54,854) i Antonio Giovinazzi (54,845). Lando Norris został wiceliderem po 54.606. George Russell schłodził opony na dwóch okrążeniach, ale poprawił tylko drugi sektor.

Alex Albon wspiął się do trójki (54,629). 10 minut przed upływem czasu Max Verstappen popisał się wynikiem 54,064. Trzecią lokatę przejął Pierre Gasly (54,427). Esteban Ocon ustanowił rekord trzeciego sektora w drodze po czwarty rezultat (54,453).

Daniel Ricciardo popełnił błąd, przejeżdżając po krawężniku obok zakrętu 5. Równo z flagą w szachownicę Charles Leclerc wykonał obrót na wyjściu z ostatniego zakrętu.