Mimo licznych problemów i trudności Alexa Albona, szefostwo Red Bull Racing cały czas wspiera swojego drugiego kierowcę. Jednak jego przyszłość w ekipie z Milton Keynes nie jest taka oczywista.

- Naszym celem na przyszły rok jest walka o mistrzostwo - powiedział doradca Red Bulla ds. sportów motorowych, dr Helmut Marko.

Verstappen niechętnie komentuje narastające plotki, że do zespołu dołączy Hulkenberg: - To nie jest mój problem. Nie widzę sensu w udzielaniu odpowiedzi na ten temat.

- Oczywiście nie mogę powiedzieć zbyt wiele w tej kwestii. W każdym razie Nico jest wspaniałym kierowcą. To, co osiągnął na Nurburgringu było bardzo dobre. Byłby dobrym kolegą zespołowym. Jednak, jak powiedziałem, to nie zależy ode mnie.

Podczas gdy Mercedes zaprzestał już prac rozwojowych nad tegorocznym samochodem, Holender chwali postępowanie Red Bulla, który cały czas poprawia obecny bolid.

- Myślę, że ważne jest lepsze poznanie tegorocznego samochodu, ponieważ nie możemy zbyt wiele nad nim popracować w przyszłym roku. Dlatego niezwykle istotne jest wyeliminowanie wszystkich słabych obszarów - dodał Verstappen. - To co jest korzystne dla Mercedea, nie musi być odpowiednie dla nas. Z pewnością będziemy kontynuowali naszą pracę, a w przyszłym roku dowiemy się, na czym wszyscy stoimy.