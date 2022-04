Sprawdziły się prognozy obserwatorów, czynione na podstawie wyników przedsezonowych testów. Ferrari świetnie rozpoczęło tegoroczną kampanię, dwukrotnie wprowadzając oba swoje samochody na podium.

Na inaugurację w Bahrajnie, Charles Leclerc i Carlos Sainz zapewnili Scuderii dublet. Red Bull Racing był drugą siłą w stawce, ale oba RB18 pokonane zostały przez awarię pompy paliwa. W Arabii Saudyjskiej walka była bardziej zacięta i Verstappen zdołał pokonać dwa czerwone samochody. Sergio Perez prowadził przez długi czas, ale zaliczył pit stop w pechowym momencie i dojechał czwarty.

Coronel przepytywany przez holenderski serwis AD o wrażenia z dwóch pierwszych odsłon sezonu, powiedział:

- Z tego co widziałem, to Ferrari miało do tej pory lepszy samochód. Max walczył nożem, a Charles pistoletem. Teraz obaj będą mieli pistolety. Wiem, że Red Bull miał pewne problemy, ale teraz je rozwiązali i jest tak, jak być powinno. To bardzo dobra wiadomość. Max może teraz walczyć.

Nie jest tajemnicą, że RB18 ma problem z wagą. W Milton Keynes nie mogli zbliżyć się do wartości masy minimalnej. Kuracja odchudzająca już trwa, ale pełne efekty mają być widoczne dopiero w Grand Prix Emilii-Romanii.

- Masa jest wszystkim. Przy mniejszej masie możesz łatwiej hamować i przyspieszać. Widać jak duża jest różnica na okrążeniu, gdy samochody jeżdżą z połową zbiornika i z pełnym bakiem.

- Słyszałem z bardzo dobrego źródła, że Red Bull rozwiązał aż 75 procent problemów z ostatnich tygodni. Z samochodu usunięto około 7 kilogramów. Z tego co rozumiem, sprawili, że podłoga jest lżejsza oraz kilka innych elementów.

Pierwszy trening przed Grand Prix Australii ruszy w piątek o godzinie 5 polskiego czasu.