Verstappen stawia na Sainza

- Spekulowano od dłuższego czasu i teraz wiemy, że nie będzie go [Vettela-red.] w Ferrari. Chyba wkrótce dowiemy się, kto będzie jego następcą. Na pewno to nie ja. Mogę to zdradzić. Jestem w Red Bullu. Dostałem kilka pytań, ale nie będę w Ferrari - mówił Verstappen.

- Jest jak jest. Teraz ktoś inny dostanie okazję startów w Ferrari. To świetny zespół i jestem pewien, że podejmą właściwą decyzję dotyczącą następcy. Zobaczymy, co się wydarzy - dodał.

Jako głównych faworytów do Ferrari wymieniano Carlosa Sainza, który może zostać potwierdzony jako następca Vettela w ciągu 48 godzin oraz były zespołowy kolega Verstappena: Daniel Ricciardo. Coulthard poprosił Holendra, by określił, czy w Ferrari widziałby kogoś o "włosko brzmiącym nazwisku, czy hiszpańsko brzmiącym?"

- Myślę, że nie będzie to włosko brzmiące nazwisko. Zobaczymy. To tylko przypuszczenia. Musimy poczekać - dodał.