Powyższą opinią podzielił się Felipe Massa, który jako kierowca Ferrari w 2008 roku był bliski pokonania Lewisa Hamiltona w walce o tytuł.

Massa uważa, że Holender jest już gotowy do rywalizacji z sześciokrotnym mistrzem świata.

- Max to bardzo wyjątkowy talent - przyznał Brazylijczyk. - Z pewnością jest przyszłym mistrzem Formuły 1. Nie mam co do tego wątpliwości. Szkoda tylko, że do tej pory nie miał samochodu, który pozwoliłby mu na zdobycie tytułu.

- Pomogłoby znalezienie dodatkowych dwóch dziesiątych sekundy. Miejmy nadzieję, że uda się to jak najszybciej. Taka sytuacja byłaby dobra dla kibiców na całym świecie. Ma wszystko, jest niesamowitym talentem - dodał 39-latek.

- Należy też szczerze powiedzieć, że chociaż jest bardzo szybki od początku swojej kariery, miał trochę potknięć. Stracił sporo okazji, ale to normalne w młodym wieku. Teraz nie popełnia już tych błędów. Jest gotowy do sięgnięcia po tytuł - podsumował.

W tym roku w Formule 1 w drodze po siódmy triumf jest Lewis Hamilton. Mistrzostwo może przypieczętować już podczas Grand Prix Turcji. Jego partner z Mercedesa - Valtteri Bottas zachował jedynie matematyczne szanse na końcowy sukces. Max Verstappen jest trzeci w klasyfikacji sezonu.