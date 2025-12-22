Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Formuła 1

Verstappen: To nie jest przyjemne

Max Verstappen szczerze współczuje Lewisowi Hamiltonowi fatalnego debiutu w Ferrari.

Piotr Furman Benjamin Vinel
Opublikowano:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Greg Baker - AFP - Getty Images

Holender doskonale zdaje sobie sprawę, że trudny sezon F1 2025 dla Hamiltona nie był przyjemny.

Pomimo zwycięstwa w sprincie w Grand Prix Chin, Hamilton miał duże problemy z dorównaniem koledze z zespołu, Charlesowi Leclercowi i nie zanotował ani jednego miejsca na podium w swoim pierwszym sezonie w Ferrari.

Pod koniec roku siedmiokrotny mistrz świata był wyraźnie zrozpaczony, że nie udało mu się wycisnąć maksimum z bolidu SF-25.

Był to pod każdym względem najgorszy sezon Brytyjczyka w jego 19-letniej karierze w F1 i Verstappen, który odnosił jedne ze swoich największych sukcesów walcząc z Hamiltonem, stwierdził, że jest zasmucony tą sytuacją.

Czytaj również:

- To oczywiście nie był dla niego dobry sezon – powiedział Holender w wywiadzie dla Viaplay. - Widać to na każdym kroku, na przykład po komunikatach radiowych.

- To naprawdę boli – zasugerował dziennikarz, na co Verstappen odpowiedział: - Szczerze mówiąc, mnie też. Nie jest przyjemnie na to patrzeć, choć myślę, że się nie podda, ale to z pewnością nie jest miłe.

Plotki o rezygnacji Hamiltona, które pojawiły się w tej sytuacji, zostały szybko zdementowane przez 41-latka, który w przyszłym roku zostanie czwartym najstarszym kierowcą F1 w XXI wieku. W tej kategorii nie ma sobie równych dwukrotny mistrz świata, Fernando Alonso, który zadebiutował w F1 w 2001 roku i w sezonie 2026 skończy 45 lat.

Hiszpan jest już najstarszym kierowcą F1 od czasów Grahama Hilla w 1975 roku i nadal wyraźnie dominując nad kolegą z zespołu, Lance'em Strollem.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing runs wide

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing runs wide

Autor zdjęcia: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Verstappen ostrzega jednak, że z wiekiem jest trudniej i nie chciałby tak długo kontynuować kariery: - Obawiałbym się fizycznych niedogodności. Te samochody i tak nie są najwygodniejsze i łatwe w prowadzeniu.

- A kiedy jesteś starszy, twoje ramiona, plecy, szyja cierpią jeszcze bardziej. Myślę, że utrzymanie formy wymaga trochę więcej wysiłku i na tym musisz się bardziej skupić.

- Osobiście uważam, że kiedy będę miał 40, 44 lata, nie będę już taki sam, ale myślę, że gdyby Fernando jeździł topowym samochodem, to na przykład w 2023 roku mógłby walczyć o podium.

- Ale kiedy jesteś mistrzem świata i masz już na koncie wiele, a walczysz o 10. miejsce, to sobie możesz pomyśleć: „Po co ja to robię?”

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł To tylko pozory?

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Piotr Furman
To tylko pozory?

To tylko pozory?

Formuła 1
Formuła 1
To tylko pozory?
Bearman: Jestem zadowolony

Bearman: Jestem zadowolony

Formuła 1
Formuła 1
Bearman: Jestem zadowolony
Pierwsze przymiarki Bottasa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Lewis Hamilton
Więcej o
Lewis Hamilton
Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Formuła 1
Formuła 1
Leclerc nie miał czasu dla kolegi
Koszmarny debiut

Koszmarny debiut

Formuła 1
Formuła 1
Koszmarny debiut
Rosberg prosi Hamiltona

Rosberg prosi Hamiltona

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Rosberg prosi Hamiltona
Ferrari
Więcej o
Ferrari
Kolej na Ferrari

Kolej na Ferrari

Formuła 1
Formuła 1
Kolej na Ferrari
Poznaliśmy więcej szczegółów

Poznaliśmy więcej szczegółów

Formuła 1
Formuła 1
Poznaliśmy więcej szczegółów
Refleksja Hamiltona

Refleksja Hamiltona

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Refleksja Hamiltona

Najnowsze wiadomości

Verstappen: To nie jest przyjemne

Verstappen: To nie jest przyjemne

Formuła 1
F1 Formuła 1
Verstappen: To nie jest przyjemne
To tylko pozory?

To tylko pozory?

Formuła 1
F1 Formuła 1
To tylko pozory?
Bearman: Jestem zadowolony

Bearman: Jestem zadowolony

Formuła 1
F1 Formuła 1
Bearman: Jestem zadowolony
Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Formuła 1
F1 Formuła 1
Leclerc nie miał czasu dla kolegi

Prime

Poznaj pakiet premium
Pierwsze przymiarki Bottasa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry