Verstappen w oponach

Red Bull uderzył w opony na Copse Corner - obok bariery TecPro. Max Verstappen wysiadł o własnych siłach z samochodu, ale wyraźnie utykał. Karetka przewiozła lidera mistrzostw świata do centrum medycznego.

Po wygraniu startu Verstappen "otworzył drzwi" na zakręcie 9. Hamilton zaatakował od wewnętrznej. Lewe przednie koło Mercedesa uderzyło w prawe tylne koło Red Bulla. Max Verstappen wypadł z toru przy 290 km/h.

Zespół Mercedesa przygotował nowy nos W12, ale Lewis nie zjechał po pierwszym okrążeniu. Liderem został Charles Leclerc - przed Hamiltonem, Bottasem, Norrisem, Ricciardo, Vettelem i Alonso.

- Czy Max jest OK? - pytał przez radio Lewis Hamilton.

- Lewis w żadnym momencie nie był z przodu. To był w stu procentach zakręt Maxa. Doszło do dużego wypadku. Cała wina spada na Hamiltona. Mam nadzieję, że właściwie to ocenicie - powiedział Christian Horner dyrektorowi wyścigu, Michaelowi Masiemu. Toto Wolff pobiegł do centrum kierowania wyścigiem (najpierw omyłkowo do centrum prasowego).

Przerwano wyścig, żeby naprawić barierę przy Copse Corner. ZSS przeprowadza dochodzenie w sprawie incydentu.

Aktualizacja

ZSS ukarał Lewisa Hamiltona 10 sekundami za spowodowanie kolizji z Maxem Verstappenem.