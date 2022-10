Po Grand Prix Japonii FIA ogłosiła, że jej audyt dotyczący limitu budżetowego w zeszłym roku wykazał, że Red Bull Racing przekroczył pułap 145 milionów dolarów obowiązujący w sezonie 2021.

Federacja poinformowała, że stajnia dopuściła się niewielkiego naruszenia, czyli nie przekraczającego pięciu procent dozwolonej kwoty i zastanowi się nad kolejnymi krokami.

Stajnia z Milton Keynes zaciekle zaprzeczała, że złamała przepisy finansowe, ale teraz prowadzi rozmowy z FIA na temat ewentualnej ugody.

Reprezentant RBR Max Verstappen, który dwa tygodnie temu w Japonii przypieczętował swoje drugie mistrzostwo świata F1, zaprzeczył, aby obecne kontrowersje jakoś specjalnie ciążyły ekipie.

- To sprawa między zespołem i FIA - powiedział Verstappen. - Z naszej strony jest silne przekonanie, że zmieściliśmy się w dopuszczalnych granicach. Dlatego z nimi dyskutujemy, aby pokazać, co uważamy za słuszne.

- Koniec końców nie zależy to ode mnie. Ja skupiam się na tym, co dzieje się na torze - kontynuował.

Uważa się, że ustalenia FIA wykazały, że przekroczenie limitu wynosiło 1,8 mln dolarów. Nieprawidłowości dotyczyły m.in takich obszarów jak zasiłki chorobowe i koszty cateringu w fabryce oraz na torze.

Wiele osób z padoku królowej sportów motorowych wezwało FIA do podjęcia zdecydowanych działań, jeśli okaże się, że Red Bull naruszył limit, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych wykroczeń. Szef McLarena Zak Brown pokusił się nawet o stwierdzenie, że nadmierne wydatki „stanowią oszustwo”.

Lewis Hamilton, który minimalnie przegrał z Maxem Verstappenem walkę o tytuł w zeszłym roku, początkowo nieśmiało wyrażał się w sprawie. Teraz wymaga konkretnych działań, aby zniechęcić zespoły do takich występków w przyszłości.

Verstappen dopytywany, czy przeszkadza mu, że wszyscy dyskutują wyłącznie o limicie budżetowym, odparł: - To zależy tylko od tego, co czytasz. Jeśli o mnie chodzi sądzę, że to co osiągnęliśmy w tym roku, jest niesamowite. Natomiast w kwestii limitu wydatków, tak, teraz toczą się o tym rozmowy, ale jak już wspomniałem wcześniej, uważamy, że to my mamy rację, zawsze będziemy wierzyli w naszą sprawę i wykażemy to przed FIA. Rzecz jasna to do nich należy podjęcie decyzji. Potem znowu wszystko ucichnie.

