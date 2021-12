24-latek była na dobrej drodze by pokonać Lewisa Hamiltona w kwalifikacjach. Holender, jednak popełnił błąd w ostatnim zakręcie i uderzył w bandę. Verstappen mówi, że mimo kosztownego błędu, Red Bull cały czas ma szansę na zwycięstwo w jutrzejszym wyścigu.

- Wiemy, że jutrzejszy wyścig będzie naprawdę trudny. Wierzymy, że będziemy w stanie walczyć o zwycięstwo.

Nowy tor wydaje się być obiektem, na którym będzie wiele manewrów wyprzedzania. Sam zawodnik Red Bulla nie potrafił się odnieść do tej kwestii.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, climbs out of his car after crashing out on the final lap of Q3

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images