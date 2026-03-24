Formuła 1

Verstappen wróci do rozmów?

Wyraźna dominacja zespołu Mercedesa może spowodować, że Max Verstappen powróci do rozmów z Toto Wolffem.

Piotr Furman
Opublikowano:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Peter Fox

Tak uważa były kierowca Formuły 1 i komentator telewizyjny F1, Jolyon Palmer, który jest przekonany, że rozmowy między Verstappenem, a szefem Mercedesa, dojdą do skutku.

Czterokrotny mistrz świata zmaga się z problematycznym nowym bolidem Red Bulla i obecnie z ośmioma punktami zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji kierowców, podczas gdy Mercedes zdominował początek sezonu, wygrywając Grand Prix Australii i Chin.

Już w zeszłym sezonie krążyły plotki o dołączeniu Verstappena do Mercedesa, ale Holender ostatecznie zdecydował się pozostać w Red Bullu, z którym ma kontrakt do 2028 roku. Widząc jednak dominację Mercedesa w tym sezonie, Palmer jest przekonany, że rozmowy między obiema stronami prawdopodobnie zostaną wznowione.

- Rozmowy będą miały miejsce, ponieważ Red Bull najprawdopodobniej nie zdobędzie tytułu w tym roku – powiedział Palmer podczas podcastu F1 Nation.

- Wygląda na to, że mają o wiele za dużo pracy do wykonania, a Max nie jest tu po to, żeby zajmować ósme miejsce w kwalifikacjach.

- Będzie szukał sposobu, żeby dostać się do Mercedesa, bo mają najlepszy samochód. Myślę, że będą się liczyć w walce o tytuł przez kolejne kilka lat.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Dotychczas Russell wygrał otwierające sezon Grand Prix Australii oraz sprint w Chinach, a Antonelli ma na koncie zwycięstwo w niedzielnym wyścigu na Shanghai International Circuit.

- A jeśli Toto znów zwietrzy szansę podpisania kontraktu z Maxem, to nie można zignorować tego faktu, bo widzieliśmy już takie rozmowy w zeszłym roku i było trochę napięcia.

Kolejna runda F1 20206, Grand Prix Japonii odbędzie się w dniach 27-29 marca na torze Suzuka, po czym nastąpi pięciotygodniowa przerwa po odwołaniu Grand Prix Bahrajnu i Arabii Saudyjskiej.

