Chociaż Max Verstappen twardo walczył z Charlesem Leclerkiem o zwycięstwo w Grand Prix Bahrajnu, Holender nie był tak szybki jak reprezentant Ferrari i zapowiadało się, że zajmie drugie miejsce w wyścigu.

Niestety kłopoty z jednostką napędową, których doświadczył sprawiły, że obrońca tytułu musiał wycofać się na kilka okrążeń przed metą. Podobny problem spotkał jego kolegę zespołowego, Sergio Pereza. Tym samym Red Bull Racing wyjechał z Bahrajnu bez punktów.

Przemawiając przed GP Arabii Saudyjskiej Verstappen ma nadzieję, że kłopoty z niezawodnością stanowią już zamknięty temat i zapewnia, że w ten weekend powróci jeszcze silniejszy.

- Poprzedni weekend był trudny dla nas wszystkich. Wygrywamy i przegrywamy jako zespół i jestem pewien, że podczas tej rundy wrócimy silniejsi - powiedział Verstappen.

- Mieliśmy dobry pakiet i byliśmy bardzo konkurencyjni w Bahrajnie. Wiele wynieśliśmy z tego weekendu przed długim sezonem, jaki nas czeka. W każdym razie to był dopiero pierwszy wyścig - dodał.

- Jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, ten tor jest wciąż dla wszystkich bardzo nowy. Wilgotność była dla nas wyzwaniem w zeszłym roku - wskazał. - Teraz wprowadzili kilka drobnych zmian, aby poprawić widoczność w pierwszym sektorze. Jestem ciekawy, jak tym razem wszystko się potoczy.

- Obiekt ten charakteryzują szybkie zakręty. W tym roku samochody są nieco cięższe, więc interesujące, jak sprawdzą się tam bolidy nowej generacji. Już nie mogę doczekać się weekendu. Sądzę, że będzie fajnie - podsumował.

Sergio Perez ze swojej strony dodał: - Nie mogę doczekać się powrotu do samochodu w ten weekend. W Bahrajnie nie było nam łatwo. Zabrakło jednego okrążenia, abym rozpoczął sezon od wizyty na podium. Mimo to mam zaufanie do zespołu i jestem przekonany, że razem pokonamy te wyzwania. Pozytywne jest to, że przed nami długa kampania. Dysponujemy szybkim samochodem i przez cały wyścig czułem się bardzo konkurencyjny.

- Mam nadzieję, że przeniesiemy takie tempo do Dżuddy i wykorzystamy je w kwalifikacjach oraz w niedzielnym wyścigu - podkreślił.

Grand Prix Arabii Saudyjskiej

Piątek, 25 marca

Trening 1 15:00

Trening 2 18:00

Sobota, 26 marca

Trening 3 15:00

Kwalifikacje 18:00

Niedziela, 27 marca

Wyścig 19:00

godziny wg czasu polskiego

