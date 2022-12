David Coulthard postanowił odpowiedzieć na liczne komentarze, głównie pojawiające się w mediach społecznościowych sugerujące, że 25-letni kierowca Red Bull Racing był w stanie sięgnąć po dwa tytuły wyłącznie w kontrowersyjnych okolicznościach.

- Tak jak w przypadku Lewisa Hamiltona, nie potrzebuje dziewięciu tytułów, abym uznał go za jednego z największych kierowców. Max nawet nie musi mieć na koncie trzech, abym widział go wśród najlepszych - powiedział stanowczo David Coulthard.

- Max już teraz jest jednym z największych w tym sporcie - podkreślił ponownie. - Trzeba być p********m idiotą, aby twierdzić, że osiągnął to tylko dlatego, iż zasiadał w dobrym samochodzie.

- Żaden z jego kolegów zespołowych nie był w stanie mu dorównać - zaznaczył. - Max to bestia na torze, maszyna do wygrywania, która ma gdzieś to, co mamy do powiedzenia.

- On jest niesamowity - podkreślił 51-letni Szkot, który w F1 ścigał się dla takich stajni jak McLaren i Red Bull Racing.

W miniony weekend podczas gali Autosport Awards, Max Verstappen otrzymał nagrodę najlepszego kierowcy międzynarodowego w sezonie 2022.

