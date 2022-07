Verstappena wybuczano po zakończeniu czasówki, gdy udzielał on tradycyjnego wywiadu, prowadzonego z czołową trójką. Wcześniej część tłumu wiwatowała, gdy Holender obrócił się w zakręcie Stowe.

Mistrz świata podczas konferencji prasowej nie wyglądał na zbyt przejętego reakcją tłumu i był bardziej rozczarowany tym, że dość dobrze nie słyszał prowadzącego wspomniany wywiad.

- Jeśli chcą buczeć, niech buczą - powiedział Verstappen. - Niczego to nie zmienia. Zawsze lubię tu być. To świetny tor z generalnie fajną atmosferą.

- Być może część z nich mnie nie lubi, w porządku. Każdy ma swoją opinię. Nie dbam o to.

Verstappen i Hamilton do ostatniego okrążenia sezonu 2021 toczyli zacięty i pełny kontrowersji oraz ostrych wymian zdań i wzajemnych oskarżeń pojedynek o tytuł. Brytyjczyk stwierdził jednak, że nie zgadza się z taką reakcją kibiców.

- Sądzę, że jesteśmy lepsi niż to. Powiedziałbym, że nie trzeba buczeć. Mamy wspaniałych fanów. Oni odczuwają emocje oraz wzloty i upadki, jednak z całą pewnością nie zgadzam się z buczeniem.

- Nie wydaje mi się, by trzeba było to robić. Kiedy na kogoś buczysz, nie ma to znaczenia. Ewentualny błąd już wcześniej i tak popełnił. Ja z kolei doceniam wsparcie jakie tu otrzymuję. Nie wiem. Może część z nich nadal odczuwa ból po zeszłym roku. Tak czy inaczej nie zgadzam się z tym.

