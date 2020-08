Verstappen wyjaśnił dobór opon

Strategia okazała się kluczem do zwycięstwa Verstappena w Grand Prix 70-lecia. Holender skorzystał w drugim segmencie kwalifikacji z twardej mieszanki i na takiej też ruszał do wyścigu. Dzięki temu był w stanie zaliczyć długi stint, podczas gdy oba Mercedesy miały problemy z pośrednimi oponami.

W upalnych warunkach panujących na Circuit de Barcelona-Catalunya opony z pewnością ponownie odegrają ważną rolę. Verstappen wspólnie z Red Bull Racing nie zdecydowali się jednak tym razem zaszachować rywali strategią i wybrali miękkie opony.

- Zapytany przez Motorsport.com dlaczego nie zdecydował się na ponowną zagrywkę z ogumieniem, Verstappen powiedział: - Sądzę, że miękka opona jest wystarczająco dobra, aby na niej rozpocząć wyścig. Zwykle najbardziej miękka mieszanka sprawia problemy, ponieważ niszczy się bardzo szybko. Myślę, że na tym torze będzie w porządku.

Verstappen, jak sam żartował, ma już abonament na trzecie miejsce w czasówkach, ale liczy na to, że na długim dystansie powalczy z duetem Mercedesa.

- Wczoraj na długich przejazdach byłem zadowolony z balansu samochodu oraz tego, jak zachowują się tył i opony. Jutro jest kolejny dzień i spróbuję pokazać to ponownie. Oczywiście, mam nadzieję, że będę blisko ich i wywrę presję - przyznał Max Verstappen.

Lewis Hamilton sądzi, że w Mercedesie nie powtórzą się tak poważne problemy z oponami, jakie pojawiły się przed tygodniem.

- Nie sądzę, abyśmy mieli te same problemy, co tydzień temu - powiedział Hamilton. - Chociaż pewność będziemy mieli dopiero po wyścigu. Warunki są gorące, ale mamy nieco twardsze opony, więc mam nadzieję, że to pomoże.