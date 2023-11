Verstappen po kilku problemach podczas dzisiejszego Grand Prix zdołał wygrać kolejny wyścig z rzędu, potwierdzając swoją tegoroczną formę. Bardzo blisko zwycięstwa był dzisiaj Leclerc, ale nieszczęśliwie dla niego samochody bezpieczeństwa zupełnie odmieniły jego sytuację, przez co ostatecznie musiał pogodzić się ze zdobyciem drugiej pozycji wydartej z rąk Pereza na ostatnim okrążeniu.

Start wyścigu był nieco chaotyczny. Nawierzchnia toru w Las Vegas okazała się bardzo śliska i kierowcy nie do końca sobie z tym poradzili, ślizgając się w pierwszym zakręcie.



Verstappen po bardzo dobrym starcie z pól startowych zrównał się ze startującym z pole position Charlesem Leclerkiem. Obaj kierowcy zbyt późno dohamowali do zakrętu i zaczęli się ślizgać, wyjeżdżając poza tor. Ostatecznie to Holender wygrał pozycję z Monakijczykiem i objął prowadzenie w wyścigu, chociaż zrobił to wyjeżdżając poza tor.



Red Bull nie zdecydował się wydać Verstappenowi polecenia o przepuszczeniu Leclerca i pozostawili decyzję sędziom, którzy po dokładnym przejrzeniu sytuacji dali kierowcy Red Bulla 5 sekund kary za zyskanie pozycji poza torem.



Za plecami pierwszej dwójki doszło również do dużego zamieszania związanego ze śliską nawierzchnią toru w Las Vegas. Alonso postanowił późno zaatakować od wewnętrznej w zakręcie numer 1 przestrzeliwując hamowanie, mijając Albona i obracając się o 180 stopni, zatrzymując Valtteriego Bottasa, z którym zderzył się przednim skrzydłem.



W wyniku tego incydentu na torze pojawiły się części odpadające z bolidów i przez kilka minut na torze pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa.



Po wznowieniu ścigania nie działo się zbyt wiele aż do trzeciego okrążenia, na którym Lando Norris jeżdżący dla McLarena kompletnie stracił panowanie nad swoim bolidem w zakrętach nr 11-12.



Było to następstwem śliskiej nawierzchni, ponieważ samochodem McLarena zarzuciło bez udziału drugiego kierowcy. Brytyjczyk kompletnie rozbił swój bolid i zakończył wyścig w Vegas, jednocześnie wywołując pełną neutralizację na torze.

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Rozbity bolid Lando Norrisa



Restart wyścigu nie przyniósł wielkich zmian, a Verstappen jadący na pierwszej pozycji po kilku okrążeniach odjechał na blisko 3 sekundy od jadącego na drugiej pozycji Leclerca, co dawało mu bezpieczną przewagę w walce o zwycięstwo.



Jednak im dłużej trwał stint na pośrednich oponach, tym gorzej spisywał się na niej kierowca Red Bulla. Holender, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, zaczął tracić czas do Monakijczyka, który na szesnastym okrążeniu zmieścił się w strefę DRS i odebrał Verstappenowi prowadzenie w wyścigu. Mistrz świata zjechał chwilę po stracie pozycji na zmianę opon i odbył 5 sekundową karę.



Na kolejnym okrążeniu podczas walki Oscara Piastriego z Lewisem Hamiltonem doszło do kolizji w trzecim sektorze, w wyniku czego obaj kierowcy przebili oponę w swoim samochodzie. Zawodnik McLarena zdołał od razu zjechać do alei serwisowej po wymianę opon, natomiast 7-krotny mistrz świata przejechał z przebitą oponą całe okrążenie, spadając przez to na 17 pozycję, jedynie przed kierowców AlphaTauri, którzy jechali w Vegas bardzo słaby wyścig.



Verstappen po swoim pit stopie i wymianie opon na twarde musiał przebijać się przez stawkę, wyprzedzając m. in. Zhou Guanyu czy Carlosa Sainza. Gdy zbliżył się do Russella, zaczęło się przepychanie łokciami.



Holender zdecydował się zaatakować Brytyjczyka do zakrętu nr 12, w którym na początku wyścigu wypadł Norris, i zrównał się z nim. Problem był w tym, że kierowca Mercedesa nie zauważył go i ściął zakręt, doprowadzając do kolizji i rozsypując mnóstwo części na torze. Po tym incydencie na torze ponownie pojawił się samochód bezpieczeństwa, a Brytyjczyk otrzymał karę 5 sekund.

Pozwoliło to kilku kierowcom na zmianę swojej strategii i zyskanie przewagi nad rywalami, którzy zjechali po zmianę opon w normalnych warunkach. Najwięcej zyskał Perez, który po pierwszym okrążeniu jechał na samym końcu stawki, a po samochodzie bezpieczeństwa utrzymał drugą pozycję, jadąc na świeżych twardych oponach za Leclerciem, który miał już na tych oponach kilkuokrążeniowy staż.



Tym razem restart okazał się pasjonujący. Co prawda Leclerc zdołał uciec Perezowi, ale im dalej w stawce tym było ciekawiej. Jadący na trzeciej pozycji Pierre Gasly został skutecznie i odważnie zaatakowany przez Piastriego w zakręcie numer 5.



Kilka okrążeń później również Verstappen zabrał się za Francuza, a na czele Perez zaczął zabierać się za skórę Leclerca, którego skutecznie wyprzedził na 32 okrążeniu, obejmujac prowadzenie w wyścigu.



Na tym jednak nie skończyła się walka o pierwsze zwycięstwo w Las Vegas. Na 35 okrążeniu kierowca Ferrari odgryzł się Meksykaninowi bardzo odważnym manewrem wyprzedzania na dohamowaniu do 14 zakrętu.



Na kolejnym okrążeniu Meksykanina wyprzedził jego kolega zespołowy, a walka o trzy czołowe pozycje nabrała jeszcze większych rumieńców. Minutę później Verstappen powrócił na prowadzenie, wyprzedzając Leclerca na Las Vegas Strip i zostawiając go z tyłu na bezpieczną odległość. Aktualny mistrz świata nie oddał już prowadzenia do końca wyścigu.



To pozwoliło Perezowi na ponowny atak Leclerca, tym razem podczas walki o drugą pozycję. Meksykanin jednak nie musiał się trudzić przy próbie wyprzedzania, bo kierowca Ferrari jadący na drugiej pozycji zblokował opony i wypadł poza tor w zakręcie numer 12, spadając na 3 pozycję.



Leclerc potwierdził jednak swoją waleczność i na ostatnim okrążeniu, podczas ostatniej strefy hamowania zdołał wyrwać drugą pozycję z rąk Pereza, bardzo opóźniając maksymalnie swoje dohamowanie. "Checo" nie spodziewał się tego ataku i nawet nie bronił swojej pozycji, dojeżdżając do mety na trzeciej pozycji.

Na pierwszym miejscu za podium znalazł się Esteban Ocon, który przejechał udany wyścig po bardzo nieudanych sobotnich kwalifikacjach. Za jego plecami dojechał Lance Stroll, który również może zapisać sobie wyścig w Vegas do udanych, dojeżdżając bezpośrednio przed Carlosem Sainzem.

Na dwóch kolejnych pozycjach wyścig dojechali kierowcy Mercedesa. Russell zakończył wyścig dopiero na ósmym miejscu, ponieważ po dojechaniu do mety na czwartej pozycji została do jego wyniku dopisana kara pięciu sekund, która zrzuciła go za plecy Hamiltona.

Czołową dziesiątkę zamknęli Alonso i Piastri.

